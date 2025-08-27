El descargo de Di María: El campeón del mundo filoso con Gallardo y Boca

Ángel Di María fue el gran héroe de Rosario Central al convertir un golazo inolvidable para lograr el triunfo sobre Newell's en el clásico, su primera victoria y su primer tanto ante la Lepra.

Solo tres días más tarde dijo presente en una conferencia de prensa y salió con los tapones de punta ante los cuestionamientos desde su vuelta, negando que existe un favoritismo para el Canalla por contar con su presencia y los problemas en la adaptación que planteó Marcelo Gallardo.

El Muñeco aseguró que tanto a Di María como a Leandro Paredes les iba ser complicado volver al ritmo del fútbol argentino, algo que no consideró cierto aunque remarcó un punto donde se nota la diferencia respecto a la competencia en el viejo continente. "Lo escuché (a Gallardo), yo no estoy sintiendo que me esté costando. Lo único que puedo decir es que si un poco lo que es el tema más friccionado y que no te dan respiro cuando tenés la pelota que hay una diferencia muy grande con Europa. Pero creo que es lo único, después yo siento que me adapté muy bien", afirmó.

También Di María dejó su análisis sobre esos retornos y la complejidad extra con la cuentan los delanteros: "Dicen que no estoy arrancando todavía, que las cosas no salen, pero como no me salen a mí no le salen tampoco a Quinteros, que volvió ahora a River. No le salen a ningún jugador del fútbol argentino".

"De los que volvió, el que está bien, por lo que vi, es Montiel, que es el único que sigan dando su mejor versión pero es defensor y es diferente la posición. Lea (Paredes) también está jugando muy bien pero es más medio, juega más suelto y no tiene una marca muy personal. A los delanteros les cuesta más, los problemas siempre se solucionan dentro de la cancha y lo voy a hacer", redondeó.

Rosario Central se encontró con dos penales que despertaron polémica en lo que va del torneo y Di María fue duro al expedirse sobre el caso. "Siempre es culpa mía, estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos. Lo de los penales es siempre lo mismo. Se habla mucho más cuando hay un jugador importante en este club que otra cosa", inició Fideo y apuntó directamente contra el controversial tanto con el cual Boca abrió el marcador ante Banfield: "Si hablamos de eso tendríamos que hablar del gol de Boca de antes de ayer, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel", arremetió.

"Para mí los dos penales que tuvimos fueron claros, después el que quiera decir otra cosa está abierto a decirlo y lo puede hacer siempre. Nosotros estamos tranquilos con el trabajo que estamos haciendo. Si tuviéramos una ayuda, tendríamos que ir primeros, no tendríamos tantos empates. Siempre se habla de todo eso pero yo estoy completamente tranquilo porque estamos haciendo un gran trabajo nosotros y no precisamos la ayuda de nadie", contestó, dejando en claro su postura sobre las polémicas sanciones ante Godoy Cruz y Lanús en las primeras jornadas del Torneo Clausura.

Otro cuestionamiento que se volvió viral en las últimas horas fue el supuesto pedido de su parte a Claudio "Chiqui" Tapia para jugar los sábados, así tener libres los días domingo, algo que negó rotundamente bromenado sobre la situación: "El asado lo como siempre los domingos", inició entre risas. "Yo no llamo a Chiqui para decirle que quiere quiero jugar los sábados, es una decisión que toma la AFA con los partidos y es así. Tampoco me gusta jugar a las cuatro y media de la tarde y juego, yo prefiero dormir la siesta y jugar después. Le hubiese pedido todo si pedía", aseguró el campeón del mundo.

Con información de TyC Sports