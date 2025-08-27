Sanciones a Independiente: Las claves del descargo ante la CONMEBOL

Independiente hará público su descargo ante la CONMEBOL tras los hechos contra la Universidad de ChileDeportes27/08/2025
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, comunicará los alcances del descargo y la defensa presentados.
Independiente presentó este miércoles su descargo en la Conmebol sobre los incidentes ocurridos entre sus hinchas y los de Universidad de Chile la semana pasada en el Libertadores de América, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y TyC Sports tuvo acceso a los cuatro puntos más importantes que este mediodía informará el presidente Néstor Grindetti y tienen como fin suavizar la sanción que se confirmará en los primeros días de septiembre.
1. El club siguió las recomendaciones de seguridad
Entre los argumentos que enumeró la institución en las más de 40 páginas que presentó, sumado a los anexos, explican que Independiente siguió todas las recomendaciones que le habían hecho desde la seguridad y también desde la Conmebol.
De hecho, sostienen que contrataron 800 efectivos para el operativo, como si se tratara de un encuentro de alto riesgo, y tuvo un costo de alrededor de 50 millones de pesos.
2. Las pruebas
Otro de los aspectos que resalta en el descargo el club argentino es que rápidamente aportaron todo tipo de pruebas para identificar a los implicados en la barbarie que terminó con 19 simpatizantes hospitalizados por diferentes heridas.
Cabe resaltar que si bien la Justicia todavía no avanzó en la causa, el Rojo expulsará de por vida a 25 socios que estuvieron en los enfrentamientos. Además, reclaman que desde la institución chilena "no hicieron nada".
3. Los incidentes los comenzaron los de Universidad de Chile
Las imágenes que dieron vuelta al mundo muestran a los barras de Independiente intentando linchar en la tribuna sur alta a los pocos hinchas chilenos que habían quedado en la popular -la mayoría había abandonado el estadio antes de los incidentes más graves-. Sin embargo, en este punto desde el Rojo subrayan que esa agresión se produjo después de miembros de la hinchada de Universidad arrojaran elementos contundentes contra los del Rojo, que estaban en la bandeja inferior. Es decir, para la dirigencia los que empezaron el conflicto que llevó a suspender el partido fueron los chilenos.
4. El momento en el que se suspendió el partido
Por último, pero no menos relevante, la directiva del club argentino le solicitó a la Conmebol que para evaluar la sanción se centren en lo que ocurrió hasta antes de que se cancelara el encuentro. ¿Por qué ponen énfasis en este punto? Es que en el Rojo saben que la irrupción de la barra en la tribuna visitante ocurrió con el partido ya suspendido, entonces pretenden que con eso se pueda aliviar la pena.
Con este descargo ya elevado a la Conmebol, lo único que tiene Independiente por hacer es esperar que se confirme cuál será la sanción. Existe la posibilidad de que ambos clubes sean excluidos de la competencia y que Alianza Lima se clasifique a las semifinales del torneo. No obstante, hay que tener en cuenta que, si eso pasa, está la chance de que tanto el Rojo como la Universidad de Chile recurran al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y eso podría complicar aún más la situación porque hasta que no se expida, la competición quedaría interrumpida.
Con información de TyC Sports
