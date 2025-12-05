Diego Martínez, ex DT de Boca, vuelve a Huracán

Te puede interesar

El Tribunal de Disciplina ratificó las sanciones a Sosa y Martirena en Racing Deportes 05/12/2025 Los cuartos de final del Torneo Clausura bajaron su persiana. Con cuatro equipos en competencia, la alerta está en las piezas que no estarán a disposición en los partidos cumbre

Mundial 2025: Se lanza una original Copa del Mundo Deportes 05/12/2025 La FIFA ha anunciado una iniciativa sin precedentes junto con la empresa LEGO Group de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La innovadora colaboración busca trasladar aún más creatividad y diversión al mundo del fútbol con una iniciativa para aficionados de todas las edades y todos los rincones del planeta.

Salta Basket superó a Fusión Riojana Deportes 05/12/2025 Triunfazo de Salta en La Rioja, frente a Fusión Riojana, por 87-80. De esta manera el equipo salteño se ubica en la segunda posición de la Conferencia Norte en La Liga Argentina. Este sábado tendrá otro duro encuentro, también en La Rioja, con otro de los punteros: Amancay, desde las 22.

EE. UU. agiliza visa a poseedores de entradas del Mundial 2026 Deportes 05/12/2025 Liderada por el Departamento de Estado de EE. UU., la iniciativa brinda a los poseedores de entradas acceso a citas prioritarias para entrevistas de visa antes del torneo.