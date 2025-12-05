Diego Martínez, ex DT de Boca, vuelve a Huracán

El entrenador será presentado este viernes en sociedad luego de dirigir la primera práctica, en la que no estuvieron presentes Urzi, Tissera y Abila, quiénes no serán tenidos en cuenta por el DT, que habría apuntado a viejos conocidos de La Ribera.

Deportes05/12/2025

El segundo ciclo de Diego Martínez en Huracán comenzó con escoba en mano. Luego de firmar su contrato hasta finales del 2027, el DT dirigió su primera práctica y tomó las primeras decisiones de cara al futuro inmediato y la conformación del plantel. 

