El Tribunal de Disciplina ratificó las sanciones a Sosa y Martirena en Racing

Los cuartos de final del Torneo Clausura bajaron su persiana. Con cuatro equipos en competencia, la alerta está en las piezas que no estarán a disposición en los partidos cumbre

Deportes05/12/2025

El Tribunal de Disciplina de la AFA informó en su boletín de este jueves las resoluciones sobre las penas y sanciones a los diversos protagonistas. Entre los involucrados, Racing y Estudiantes perderán jugadores para sus compromisos en el Torneo Clausura.

El equipo de Gustavo Costas finalizó con nueve jugadores en cancha frente a Tigre, y tras el empate a cero en los 120' logró el pase a las semifinales en el Cilindro. Ahora enfrentará a Boca en La Bombonera, y tendrá que hacerlo sin Santiago Sosa ni Gastón Martinera.

Ambos futbolistas recibieron una fecha de castigo tras ver la roja por doble amarilla frente al ‘Matador’. A ellos se les suma el ayudante de campo de la ‘Academia’ José Francisco Bersce, cuya sanción es o bien un partido o una multa económica de $630.000.

