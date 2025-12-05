Salta Basket superó a Fusión Riojana

Con un Botta determinante, por momentos incontrolable, Los Infernales consiguieron un enorme triunfo en la ruta, el tercero, en la siempre complicada Liga Argentina. Triunfazo infernal, 87-80, en La Caldera Verdad, para comenzar con el pie derecho la gira por tierras riojanas, el sábado será el turno de visitar a Amancay, uno de los punteros de la Conferencia Norte.

Este sábado habrá choque de líderes entre Salta y Amancay

· Amancay LR vs SALTA BASKET (6/12 – CA Riojano – 22 h.)

· SALTA BASKET vs Colón Sta Fe (9/12 – Delmi – 21.30 h.)

· Estudiantes T. vs SALTA BASKET (13/12 – Coco Ascarate – 21.30 h.)

· Independiente Sgo E. vs SALTA BASKET (14/12 – Israel Parnas – 21.30 h.)

· Sp. Suardi vs SALTA BASKET (16/12 – El Gigante de la Av. – 21 h.)