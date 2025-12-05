Salta Basket superó a Fusión Riojana

Triunfazo de Salta en La Rioja, frente a Fusión Riojana, por 87-80. De esta manera el equipo salteño se ubica en la segunda posición de la Conferencia Norte en La Liga Argentina. Este sábado tendrá otro duro encuentro, también en La Rioja, con otro de los punteros: Amancay, desde las 22.

Deportes05/12/2025

DSC_2263

Con un Botta determinante, por momentos incontrolable, Los Infernales consiguieron un enorme triunfo en la ruta, el tercero, en la siempre complicada Liga Argentina. Triunfazo infernal, 87-80, en La Caldera Verdad, para comenzar con el pie derecho la gira por tierras riojanas, el sábado será el turno de visitar a Amancay, uno de los punteros de la Conferencia Norte.

Este sábado habrá choque de líderes entre Salta y Amancay

 

·        Amancay LR vs SALTA BASKET (6/12 – CA Riojano – 22 h.)

·        SALTA BASKET vs Colón Sta Fe (9/12 – Delmi – 21.30 h.)

·        Estudiantes T. vs SALTA BASKET (13/12 – Coco Ascarate – 21.30 h.)

·        Independiente Sgo E. vs SALTA BASKET (14/12 – Israel Parnas – 21.30 h.)

·        Sp. Suardi vs SALTA BASKET (16/12 – El Gigante de la Av. – 21 h.)

Te puede interesar
360

Diego Martínez, ex DT de Boca, vuelve a Huracán

Deportes05/12/2025

El entrenador será presentado este viernes en sociedad luego de dirigir la primera práctica, en la que no estuvieron presentes Urzi, Tissera y Abila, quiénes no serán tenidos en cuenta por el DT, que habría apuntado a viejos conocidos de La Ribera.

unnamed

Mundial 2025: Se lanza una original Copa del Mundo

Deportes05/12/2025

La FIFA ha anunciado una iniciativa sin precedentes junto con la empresa LEGO Group de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La innovadora colaboración busca trasladar aún más creatividad y diversión al mundo del fútbol con una iniciativa para aficionados de todas las edades y todos los rincones del planeta.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail