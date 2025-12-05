Lionel Messi no estará presente en el sorteo del Mundial 2026 en Washington: los motivos

A las 14 (hora Argentina), se llevará adelante el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC. La gala contará con la participación de las Superestrellas del deporte estadounidense, aunque no la de Lionel Andrés Messi.

El capitán de la Selección Argentina confirmó que no viajará a la capital del país y que cumplirá con el cronograma dispuesto por Inter Miami en la antesala a la Final de la MLS de este sábado frente a Vancouver Whitecaps.

Por otra parte, el capitán confirmó, al igual que su compañero de equipo y Selección, Rodrigo De Paul que seguirán las alternativas por televisión y a la distancia: “Probablemente lo sigamos juntos”, sostuvo el ‘Motorcito’, otro campeón del mundo que no estará presente en la ceremonia.