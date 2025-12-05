Mundial 2025: Se lanza una original Copa del Mundo

El anuncio se produjo en un momento de máxima expectación ante la gran cita mundialista, la más importante e inclusiva de la historia de la competición. Representantes de las 42 selecciones ya clasificadas y de las 22 que todavía se disputan las últimas plazas acudirán este viernes a Washington, D. C. para asistir al sorteo final,

Por primera vez en la historia, la afición tendrá la oportunidad de construir su propia réplica a tamaño real del trofeo más legendario y reconocible del mundo del deporte, una iniciativa que llevará la magia del torneo a sus hogares.

El set del trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ de LEGO Editions se pondrá a la venta en marzo de 2026. La figura constará de 2842 piezas de LEGO, entre las que destaca la mayor cifra de piezas doradas jamás incluida en un juego de LEGO.

Además de su valor como artículo de coleccionista, el set incluye una placa impresa bajo la base del trofeo con todas las selecciones que han levantado la copa en su formato actual, es decir, desde 1974. En la parte superior del trofeo, una pequeña tarjeta extraíble esconde una escena secreta. Oculto en este compartimento se encuentran el logotipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y una figura exclusiva con la marca de la competición levantando una miniatura del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, lo que hará las delicias de la afición.