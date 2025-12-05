El entrenador será presentado este viernes en sociedad luego de dirigir la primera práctica, en la que no estuvieron presentes Urzi, Tissera y Abila, quiénes no serán tenidos en cuenta por el DT, que habría apuntado a viejos conocidos de La Ribera.
Mundial 2025: Se lanza una original Copa del Mundo
La FIFA ha anunciado una iniciativa sin precedentes junto con la empresa LEGO Group de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La innovadora colaboración busca trasladar aún más creatividad y diversión al mundo del fútbol con una iniciativa para aficionados de todas las edades y todos los rincones del planeta.Deportes05/12/2025
El anuncio se produjo en un momento de máxima expectación ante la gran cita mundialista, la más importante e inclusiva de la historia de la competición. Representantes de las 42 selecciones ya clasificadas y de las 22 que todavía se disputan las últimas plazas acudirán este viernes a Washington, D. C. para asistir al sorteo final,
Por primera vez en la historia, la afición tendrá la oportunidad de construir su propia réplica a tamaño real del trofeo más legendario y reconocible del mundo del deporte, una iniciativa que llevará la magia del torneo a sus hogares.
El set del trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ de LEGO Editions se pondrá a la venta en marzo de 2026. La figura constará de 2842 piezas de LEGO, entre las que destaca la mayor cifra de piezas doradas jamás incluida en un juego de LEGO.
Además de su valor como artículo de coleccionista, el set incluye una placa impresa bajo la base del trofeo con todas las selecciones que han levantado la copa en su formato actual, es decir, desde 1974. En la parte superior del trofeo, una pequeña tarjeta extraíble esconde una escena secreta. Oculto en este compartimento se encuentran el logotipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y una figura exclusiva con la marca de la competición levantando una miniatura del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, lo que hará las delicias de la afición.
Los cuartos de final del Torneo Clausura bajaron su persiana. Con cuatro equipos en competencia, la alerta está en las piezas que no estarán a disposición en los partidos cumbre
Triunfazo de Salta en La Rioja, frente a Fusión Riojana, por 87-80. De esta manera el equipo salteño se ubica en la segunda posición de la Conferencia Norte en La Liga Argentina. Este sábado tendrá otro duro encuentro, también en La Rioja, con otro de los punteros: Amancay, desde las 22.
Liderada por el Departamento de Estado de EE. UU., la iniciativa brinda a los poseedores de entradas acceso a citas prioritarias para entrevistas de visa antes del torneo.
El programa incluirá actuaciones del maestro Andrea Bocelli, Village People y del célebre Robbie Williams, acompañados por la talentosa y galardonada Nicole Scherzinger
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.