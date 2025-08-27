Árbitros definidos para los partidos de Boca y River

A días del arranque de la próxima jornada, se conocieron los nombres de los jueces que estarán presentes en los respectivos encuentros del fútbol argentino.

uego de lo que fue la sexta jornada, la Liga Profesional dio a conocer a los árbitros que estarán impartiendo justicia en la séptima fecha del Torneo Clausura.

La jornada comenzará este viernes a las 19:00 horas, cuando Newell's reciba a Barracas Central en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, con Yael Falcón Pérez como árbitro. Ese partido compartirá horario con Banfield vs. Tigre en el Estadio Florencio Sola, que contará con Hernán Mastrángelo en el arbitraje.

El sábado, uno de los días con los partidos más destacados, Nicolás Ramírez fue designado para impartir justicia en el clásico interzonal entre San Lorenzo y Huracán, que se disputará a las 14:45 en el Nuevo Gasómetro.

Por otro lado, Sebastián Zunino fue designado para dirigir el partido entre Aldosivi y Boca, que se jugará el domingo a las 14:30 horas. Mientras tanto, Darío Herrera estará a cargo del duelo entre River y San Martín de San Juan, también programado para el domingo.

Las ternas arbitrales de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025
Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Jorge Broggi

19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Diego Romero

21.15 Instituto – Independiente (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Jorge Ethen
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero

Sábado 30 de agosto

14.45 San Lorenzo – Huracán (Interzonal) (ESPN Premium/ TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlotta

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Nelson Sosa

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato

19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Gastón Suárez

21.30 Vélez – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Matías Bianchi

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: José Carreras
AVAR: Gisella Trucco

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga

16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 River – San Martín SJ (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariana De Almeida

21.15 Racing – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Joaquin Gil

Lunes 1 de septiembre

17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Javier Mihura

19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Franco Acita

