Árbitros definidos para los partidos de Boca y River

Independiente hará público su descargo ante la CONMEBOL tras los hechos contra la Universidad de ChileDeportes27/08/2025
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, comunicará los alcances del descargo y la defensa presentados.
A días del arranque de la próxima jornada, se conocieron los nombres de los jueces que estarán presentes en los respectivos encuentros del fútbol argentino.Deportes27/08/2025
uego de lo que fue la sexta jornada, la Liga Profesional dio a conocer a los árbitros que estarán impartiendo justicia en la séptima fecha del Torneo Clausura.
La jornada comenzará este viernes a las 19:00 horas, cuando Newell's reciba a Barracas Central en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, con Yael Falcón Pérez como árbitro. Ese partido compartirá horario con Banfield vs. Tigre en el Estadio Florencio Sola, que contará con Hernán Mastrángelo en el arbitraje.
El sábado, uno de los días con los partidos más destacados, Nicolás Ramírez fue designado para impartir justicia en el clásico interzonal entre San Lorenzo y Huracán, que se disputará a las 14:45 en el Nuevo Gasómetro.
Por otro lado, Sebastián Zunino fue designado para dirigir el partido entre Aldosivi y Boca, que se jugará el domingo a las 14:30 horas. Mientras tanto, Darío Herrera estará a cargo del duelo entre River y San Martín de San Juan, también programado para el domingo.
Las ternas arbitrales de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025
Viernes 29 de agosto
19.00 Banfield – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Jorge Broggi
19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Diego Romero
21.15 Instituto – Independiente (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Jorge Ethen
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero
Sábado 30 de agosto
14.45 San Lorenzo – Huracán (Interzonal) (ESPN Premium/ TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlotta
17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Nelson Sosa
17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Gastón Suárez
21.30 Vélez – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Matías Bianchi
Domingo 31 de agosto
14.30 Aldosivi – Boca (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: José Carreras
AVAR: Gisella Trucco
16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga
16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 River – San Martín SJ (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariana De Almeida
21.15 Racing – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Joaquin Gil
Lunes 1 de septiembre
17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Javier Mihura
19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Franco Acita
Con información de 442
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, comunicará los alcances del descargo y la defensa presentados.
Fideo habló en conferencia de prensa luego de su inolvidable golazo para ganarle el clásico a Newell´s y negó que Rosario Central sea beneficiado debido a su presencia.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
La FIFA aplicó una sanción a Argentina que obliga a habilitar un sector del Monumental exclusivamente para público infantil y organizaciones sociales, como medida contra la discriminación en los estadios.
El astro argentino pudo entrenar con normalidad en la última práctica, pero Javier Mascherano analizará hasta último momento si lo incluye como titular. El ganador de este encuentro disputará la final de la Leagues Cup, certamen que “Las Garzas” ganaron en 2023.
La Confederación Sudamericana anunció la nueva medida que se implementará a partir de la próxima ronda en las copas Libertadores y Sudamericana.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.
A partir de la viralización de un video, se conoció el hecho que tuvo lugar cerca de una institución de Rosario de Lerma a la que asisten las alumnas, quienes resultaron con lesiones leves.