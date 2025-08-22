Turistas y peregrinos viven el Milagro salteño

En diálogo con Aries, el vocero de la Catedral Basílica de Salta, Marcos Cepeda, destacó la creciente concurrencia de fieles y visitantes en el marco del Milagro.

“Hemos recibido muchos turistas nacionales y contingentes de Paraguay. Eso muestra la importancia del Milagro más allá de Salta”, subrayó.

El vocero reconoció que el paro docente afectó la presencia escolar en semanas anteriores, pero señaló que la situación se normalizó: “Ahora vemos que aumenta la presencia de colegios, lo que nos da alegría”.

Cepeda resaltó el sentido espiritual de la celebración: “El fiel busca silencio, eucaristía y reconciliación. Se va renovado y fortalecido para no bajar los brazos”.

También transmitió un mensaje de unidad: “Acompañamos a todos los fieles en este caminar. Rezamos para que Argentina logre ser el gran país al que está llamada”.