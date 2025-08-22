Con apoyo de la Provincia, la Catedral reparó filtraciones en sus techos

En diálogo con Aries, el vocero de la Catedral Basílica de Salta, Marcos Cepeda, confirmó que concluyeron los trabajos de reparación de techos en el santuario.

“Se encontraron filtraciones en la zona de la sacristía y la cúpula. Con la Provincia logramos un acuerdo: ellos aportaron la mano de obra y nosotros los materiales”, explicó.

Cepeda destacó el trabajo de los operarios: “Pudimos controlar varias fisuras y ahora esperamos que las próximas lluvias confirmen los resultados”.

Con alivio, agregó: “Los techos ya están más arreglados, eso nos da tranquilidad para seguir cuidando esta gran casa de todos”.