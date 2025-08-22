Con apoyo de la Provincia, la Catedral reparó filtraciones en sus techos

El vocero de la Catedral informó que finalizaron los trabajos de reparación de los techos con apoyo de la Provincia. “Los techos ya están más arreglados, eso nos da tranquilidad", manifestó el vocero de la Catedral.

Salta22/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

catedral
Foto de archivo

En diálogo con Aries, el vocero de la Catedral Basílica de Salta, Marcos Cepeda, confirmó que concluyeron los trabajos de reparación de techos en el santuario.

“Se encontraron filtraciones en la zona de la sacristía y la cúpula. Con la Provincia logramos un acuerdo: ellos aportaron la mano de obra y nosotros los materiales”, explicó.

PeregrinosMilagro 2025: se esperan cerca de 400 peregrinaciones en Salta

Cepeda destacó el trabajo de los operarios: “Pudimos controlar varias fisuras y ahora esperamos que las próximas lluvias confirmen los resultados”.

Con alivio, agregó: “Los techos ya están más arreglados, eso nos da tranquilidad para seguir cuidando esta gran casa de todos”.

milagrito-de-los-ninos-6El Milagrito de los Niños cambia de horario

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail