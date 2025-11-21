Salta celebró la segunda edición del festival "El orgullo nos une" en la Usina Cultural, reafirmando el compromiso con la igualdad y la inclusión a través de actividades culturales y una feria de emprendedores.
Este viernes realizarán la segunda edición del festival LGBTIQ+ “El orgullo nos une”
Se realizará en el predio de la Usina Cultural desde las 17 horas, con entrada libre y gratuita. Participarán artistas de la comunidad, tanto provinciales como nacionales. El festival busca promover la educación y la conciencia respecto de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Salta y en todo el país.
Se viene la segunda edición del festival LGBTIQ+ “El orgullo nos une”, en conmemoración del activista Carlos Jauregui, que busca promover la educación y la conciencia sobre la lucha por los derechos de la comunidad. Este año, el mismo se realizará este viernes 21, en el predio de la Usina Cultural, ubicada en calle España 1-98.
Las actividades comenzarán a partir de las 17 horas con una feria de emprendedores LGBTIQ+ y llegadas las 19, diversos artistas de la comunidad, tanto provinciales como nacionales, subirán al escenario para desplegar diversos shows artísticos y de expresión.
El referente de la Fundación Orgullo Salta, Nelson López Diaz, coincidió en la importancia de abordar la temática de la diversidad visibilizando el Festival, “por la coyuntura social, política y cultural en donde se impulsan discursos de odio y segregación”.
En este primer encuentro organizativo participaron la responsable del Área de la Diversidad de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Victoria Liendro, el coordinador del Ente de Turismo de la Ciudad de Salta, Fernando García Soria, la subsecretaria de Desarrollo turístico de la Municipalidad de Salta, Julieta del Carpio, el referente de la Dirección de Promoción Turística del Ministerio de Turismo de la Provincia, Juan Nicastro, el jefe del programa Jurídico de la Secretaría de Derechos Humanos, David Soposa, la directora de Políticas de Juventud de la Agencia Provincial de la Juventud, Daiana Méndez y la representante del Concejo Deliberante, Ana Guevara.
