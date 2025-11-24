Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
Modernización lanza “EsencIA”, una capacitación gratuita para mayores de 50
El curso, virtual y asincrónico, ya está disponible y apunta a reducir la brecha digital con contenidos sobre IA, big data y uso ético de herramientas tecnológicas.Sociedad24/11/2025
La Secretaría de Modernización del Estado, a cargo del secretario Martín Güemes, invita a participar de la capacitación gratuita, virtual y asincrónica “EsencIA”, destinada a personas mayores de 50 años. La propuesta busca promover la inclusión digital y la participación activa de esta población en una sociedad cada vez más transformada por la tecnología.
La cursada ya se encuentra disponible en la plataforma web y las inscripciones deben realizarse a través del enlace https://www.tfaforms.com/5153972
La modalidad asincrónica significa que cada participante puede realizar la capacitación a su propio ritmo, en los horarios que le resulten más convenientes accediendo a los contenidos en línea sin necesidad de conectarse en un horario fijo.
La formación, impulsada por Eidos Global y Google, ofrece 10 horas de contenidos sobre inteligencia artificial, big data, pensamiento computacional y el uso ético de las herramientas digitales. La cursada ya se encuentra disponible en la plataforma web y finalizará el 30 de noviembre.
La iniciativa busca reducir la brecha de habilidades y promover el uso responsable de la inteligencia artificial, impulsando una sociedad más equitativa y preparada para los desafíos tecnológicos. Además, fomenta habilidades socioemocionales como la comunicación efectiva, la adaptabilidad y el pensamiento crítico, fortaleciendo la empleabilidad y la participación ciudadana en el entorno digital.
Al respecto, el secretario de Modernización del Estado, Martín Güemes, señaló que esta iniciativa se enmarca en la articulación público-privada que impulsa el Gobierno provincial para acercar herramientas tecnológicas y de formación a los distintos sectores de la sociedad.
Asimismo, destacó el trabajo conjunto con Eidos Global y subrayó la importancia de continuar generando oportunidades de capacitación que fortalezcan las competencias digitales y promuevan una gestión pública más innovadora e inclusiva.
En abril de este año, Modernización del Estado articuló con Eidos Global una formación destinada a más de 600 empleados públicos, en la que se abordaron temáticas vinculadas con la alfabetización tecnológica y el fortalecimiento de competencias digitales.
Se realizará en el predio de la Usina Cultural desde las 17 horas, con entrada libre y gratuita. Participarán artistas de la comunidad, tanto provinciales como nacionales. El festival busca promover la educación y la conciencia respecto de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Salta y en todo el país.
Lo señaló el INDEC considerando el año 2014 en adelante. Desde entonces, señalan que solamente el 45% de los hogares de todo el país tienen a un menor de 18 años entre sus miembros.
Su mamá expresó un mensaje profundo y desgarrador, remarcando que continúa luchando por encontrar la fortaleza que caracterizaba a su hija.
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.