Lula anunció la firma del acuerdo UE-Mercosur para el 20 de diciembre en Brasilia

El presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, anunció este domingo que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se firmará el 20 de diciembre en Brasilia. Lo dijo en Johannesburgo, Sudáfrica, en declaraciones al término de la reunión de líderes del G20 de la que se ausentó Javier Milei.

“Les garantizo que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un momento muy especial para el Mercosur y para la Unión Europea. Posiblemente será el mayor acuerdo comercial del mundo”, dijo Lula citado por el diario Folha de San Pablo.

La firma, según Lula, se concretaría a pesar de la firme oposición de Francia. El gobierno de Emmanuel Macron no logró reunir a una minoría de bloqueo compuesto por cuatro países que representen el 35% de la población total de la UE.

En el marco del G20, el canciller francés, Jean-Noël Barrot, le pidió a su par argentino, Pablo Quirno, consensuar una cláusula de salvaguarda “robusta” para que París dé la luz verde al pacto de libre comercio.

El acuerdo fue alcanzado en diciembre de 2024, después de 25 años de negociaciones, pero necesita ser refrendado por los Estados miembros de la UE. De concretarse, se formaría uno de los principales mercados del mundo, con una población combinada de 780 millones de personas.

La reunión estaba prevista para el 20 de diciembre, pero podría posponerse debido a problemas de agenda de algunos presidentes. De hecho, la Cancillería argentina había anunciado que Javier Milei no asistiría. Su par paraguayo, Santiago Peña, tampoco sería de la partida.

Por ello, Lula sugirió que la firma del acuerdo UE-Mercosur se efectivizaría en una reunión aparte en Brasilia el 20 de diciembre.

“Lo haré en Brasilia. Lo haré en Brasilia porque, posiblemente, tengamos un problema con Paraguay, que no podrá participar el 20. Posiblemente programemos la reunión del Mercosur para principios de enero y firmaremos el 20 de diciembre”, indicó.

Lula mantuvo en Johannesburgo diálogos informales con Macron; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; y el titular del Consejo Europeo, António Costa, de Portugal.

“No estoy negociando con Francia. Estoy negociando con la Unión Europea, que tiene a Costa y a Von der Leyen como negociadores. Representan a toda la Unión Europea. Es con ellos con quienes estoy negociando”, dijo Lula, siempre citado por Folha.

Qué dijo el gobierno de Francia

En la cumbre del G20, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, explicó a su homólogo argentino, Pablo Quirno, la necesidad de que haya una cláusula de salvaguarda “robusta” para que París dé la luz verde al pacto de libre comercio entre la UE y el Mercosur.

En la reunión que celebraron en Johannesburgo (Sudáfrica) al margen de la cumbre del G20, “los ministros abordaron la cuestión del acuerdo UE-Mercosur. Jean-Noël Barrot recordó las condiciones establecidas por el Presidente de la República (Emmanuel Macron) como prerrequisitos para un apoyo francés al acuerdo, y en particular la necesidad de finalizar con los socios del Mercosur una cláusula de salvaguarda robusta”, se indicó en un comunicado del ministerio francés de Exteriores.

La cláusula de salvaguarda mencionada por París consiste en un mecanismo legal que permite a una de las partes contratantes tomar medidas temporales para limitar las importaciones de un producto específico si estas causan daños específicos a un sector.

En este caso, el sector agropecuario es el que más inquieta a Francia debido a que, sobre todo Brasil y Argentina, son una potencia exportadora de carne bovina, pero también hay preocupación en los sectores de las aves de corral, azúcar y miel.

Los sindicatos agrícolas franceses, que paralizaron parte del país en enero de 2024 por su oposición al pacto con el Mercosur, lo han tildado de “mortal”.

Aunque el presidente francés haya dado alguna señal de apertura en las últimas semanas para avalar el acuerdo con los países sudamericanos, París ha subrayado esta última semana que, en su estado actual, el acuerdo es “inaceptable” y ello a pesar de que la Comisión Europea (CE) presentó en septiembre unas medidas de salvaguarda para los productos agrícolas más sensibles y prometió intervenir en caso de desestabilización del mercado.

