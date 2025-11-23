El primer ministro chino, Li Qiang, secundó el llamado a defender el libre comercio y reformar instituciones como el FMI y la Organización Mundial del Comercio.
Lula anunció la firma del acuerdo UE-Mercosur para el 20 de diciembre en Brasilia
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que el acuerdo comercial UE-Mercosur se firmará el 20 de diciembre en Brasilia, calificándolo como "el mayor acuerdo comercial del mundo".El Mundo23/11/2025
El presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, anunció este domingo que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se firmará el 20 de diciembre en Brasilia. Lo dijo en Johannesburgo, Sudáfrica, en declaraciones al término de la reunión de líderes del G20 de la que se ausentó Javier Milei.
“Les garantizo que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un momento muy especial para el Mercosur y para la Unión Europea. Posiblemente será el mayor acuerdo comercial del mundo”, dijo Lula citado por el diario Folha de San Pablo.
La firma, según Lula, se concretaría a pesar de la firme oposición de Francia. El gobierno de Emmanuel Macron no logró reunir a una minoría de bloqueo compuesto por cuatro países que representen el 35% de la población total de la UE.
En el marco del G20, el canciller francés, Jean-Noël Barrot, le pidió a su par argentino, Pablo Quirno, consensuar una cláusula de salvaguarda “robusta” para que París dé la luz verde al pacto de libre comercio.
El acuerdo fue alcanzado en diciembre de 2024, después de 25 años de negociaciones, pero necesita ser refrendado por los Estados miembros de la UE. De concretarse, se formaría uno de los principales mercados del mundo, con una población combinada de 780 millones de personas.
La reunión estaba prevista para el 20 de diciembre, pero podría posponerse debido a problemas de agenda de algunos presidentes. De hecho, la Cancillería argentina había anunciado que Javier Milei no asistiría. Su par paraguayo, Santiago Peña, tampoco sería de la partida.
Por ello, Lula sugirió que la firma del acuerdo UE-Mercosur se efectivizaría en una reunión aparte en Brasilia el 20 de diciembre.
“Lo haré en Brasilia. Lo haré en Brasilia porque, posiblemente, tengamos un problema con Paraguay, que no podrá participar el 20. Posiblemente programemos la reunión del Mercosur para principios de enero y firmaremos el 20 de diciembre”, indicó.
Lula mantuvo en Johannesburgo diálogos informales con Macron; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; y el titular del Consejo Europeo, António Costa, de Portugal.
“No estoy negociando con Francia. Estoy negociando con la Unión Europea, que tiene a Costa y a Von der Leyen como negociadores. Representan a toda la Unión Europea. Es con ellos con quienes estoy negociando”, dijo Lula, siempre citado por Folha.
Qué dijo el gobierno de Francia
En la cumbre del G20, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, explicó a su homólogo argentino, Pablo Quirno, la necesidad de que haya una cláusula de salvaguarda “robusta” para que París dé la luz verde al pacto de libre comercio entre la UE y el Mercosur.
En la reunión que celebraron en Johannesburgo (Sudáfrica) al margen de la cumbre del G20, “los ministros abordaron la cuestión del acuerdo UE-Mercosur. Jean-Noël Barrot recordó las condiciones establecidas por el Presidente de la República (Emmanuel Macron) como prerrequisitos para un apoyo francés al acuerdo, y en particular la necesidad de finalizar con los socios del Mercosur una cláusula de salvaguarda robusta”, se indicó en un comunicado del ministerio francés de Exteriores.
La cláusula de salvaguarda mencionada por París consiste en un mecanismo legal que permite a una de las partes contratantes tomar medidas temporales para limitar las importaciones de un producto específico si estas causan daños específicos a un sector.
En este caso, el sector agropecuario es el que más inquieta a Francia debido a que, sobre todo Brasil y Argentina, son una potencia exportadora de carne bovina, pero también hay preocupación en los sectores de las aves de corral, azúcar y miel.
Los sindicatos agrícolas franceses, que paralizaron parte del país en enero de 2024 por su oposición al pacto con el Mercosur, lo han tildado de “mortal”.
Aunque el presidente francés haya dado alguna señal de apertura en las últimas semanas para avalar el acuerdo con los países sudamericanos, París ha subrayado esta última semana que, en su estado actual, el acuerdo es “inaceptable” y ello a pesar de que la Comisión Europea (CE) presentó en septiembre unas medidas de salvaguarda para los productos agrícolas más sensibles y prometió intervenir en caso de desestabilización del mercado.
Con información de TN
El ejército de Israel anunció que abatió al principal oficial militar de Hezbolá, Haitham Ali Tabatabai, en un ataque aéreo contra un suburbio del sur de Beirut, Líbano.
El presidente Donald Trump acusó a Ucrania de mostrar "cero gratitud" por los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia a través de su plan de 28 puntos.
Maestros de la CNTE interrumpieron el arranque de un programa federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Oaxaca.
El saldo de muertes por las intensas inundaciones y deslizamientos de tierra en Vietnam subió a 90, con 12 personas aún desaparecidas, informó el Ministerio del Medioambiente este domingo.
Los eslovenos votan este domingo 23 de noviembre de 2025 en un referéndum vinculante para decidir si entra en vigor o se anula la Ley de Suicidio Asistido que fue aprobada por el Parlamento en julio.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.