Un mural homenaje a Ángel Di María fue vandalizado en Rosario con el mensaje "ladrón mercenario", tras la polémica coronación de Rosario Central como campeón de la Tabla Anual.
Fútbol argentino: agenda con final, ascenso y Torneo Clausura
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.Deportes22/11/2025
Este sábado 22 de noviembre será un sábado de Súper Acción en materia futbolística: se define la Sudamericana con Lanús como protagonista y el Ascenso a primera. Además comienzan los mata/mata del Torneo Clausura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Acá todos los detalles para seguir minuto a minuto una jornada apacionante.
La Grilla de este sábado
17:00 horas - Lanús vs Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana (TV: ESPN básico)
20:00 horas - Vélez vs Argentinos, abren los octavos de final de la fase final del Torneo Clausura de Primera (TV: ESPN Premium)
21:15 - Estudiantes de Río Cuarto vs Deportivo Madryn, juegan la final del reducido del Nacional por un lugar en Primera (TV: TyC)
22:00 - Central Córdoba vs San Lorenzo, por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura de Primera (TV: TNT Sports)
También se pueden seguir todas las alternativas de este día que promete ser apasionante a través del minuto a minuto de la Agencia Noticias Argentinas, el clásico de todos los eventos deportivos importantes.
Con información de Noticias Argentinas
Franco Colapinto fue confirmado en la 15ª posición para el Gran Premio de Las Vegas. La FIA determinó que Colapinto no recibirá penalización deportiva, pues la infracción recayó sobre su equipo, Alpine
La selección argentina de rugby enfrenta este domingo a las 13:10 a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham. Los Pumas, que vienen de dos triunfos, buscan una victoria histórica para cerrar con broche de oro su gira europea 2025.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 tras una clasificación "difícil". El piloto se lamentó por un error en la penúltima vuelta de la Q2.
TC2000 en Salta: comienza el fin de semana de velocidad en el Autódromo Güemes
Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, el TC2000 vuelve a Salta con un espectáculo cargado de automovilismo en el renovado Autódromo Martín Miguel de Güemes. Habrá también competencias de Fórmula Nacional, Fiat Competizione y Zonal del NOA.
Animaná será sede sudamericana del Grand Prix Internacional de Atletismo de FuerzaDeportes21/11/2025
El evento de nivel mundial reunirá a atletas de América, Europa y Asia. Además otorgará clasificaciones al tradicional torneo de Aranjuez y al mundial en Dubái. “A partir que se logró el estatus deportivo a nivel mundial, creo que vamos a tener un crecimiento en cantidad de deportistas”, señalaron.
TC2000 en Salta: comienza el fin de semana de velocidad en el Autódromo Güemes
Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, el TC2000 vuelve a Salta con un espectáculo cargado de automovilismo en el renovado Autódromo Martín Miguel de Güemes. Habrá también competencias de Fórmula Nacional, Fiat Competizione y Zonal del NOA.
Salta participó en la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo convocada por la CEPAL y el CFI en Santiago de Chile, presentando su hoja de ruta federal.
Corrientes es la sede del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que comienza este sábado bajo el lema “Contra la trata y por la memoria de quienes faltan”.
El mercado de trabajo argentino generó más de 3 millones de empleos en la última década, impulsado principalmente por la informalidad y el autoempleo, según datos de Indec y la Secretaría de Trabajo.
El Gobernador convocó al Círculo Médico tras la rescisión del contrato por el IPS
Este sábado se inició una mesa de negociación convocada por el Gobernador junto al Ministro de Salud. El conflicto estalló cuando el IPS resolvió rescindir el contrato.