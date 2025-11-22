Fútbol argentino: agenda con final, ascenso y Torneo Clausura

La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Deportes22/11/2025

Este sábado 22 de noviembre será un sábado de Súper Acción en materia futbolística: se define la Sudamericana con Lanús como protagonista y el Ascenso a primera. Además comienzan los mata/mata del Torneo Clausura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Acá todos los detalles para seguir minuto a minuto una jornada apacionante.

La Grilla de este sábado

17:00 horas - Lanús vs Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana (TV: ESPN básico)

20:00 horas - Vélez vs Argentinos, abren los octavos de final de la fase final del Torneo Clausura de Primera (TV: ESPN Premium)

21:15 - Estudiantes de Río Cuarto vs Deportivo Madryn, juegan la final del reducido del Nacional por un lugar en Primera (TV: TyC) 

22:00 - Central Córdoba vs San Lorenzo, por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura de Primera (TV: TNT Sports)

También se pueden seguir todas las alternativas de este día que promete ser apasionante a través del minuto a minuto de la Agencia Noticias Argentinas, el clásico de todos los eventos deportivos importantes.

Con información de Noticias Argentinas 

