El organismo provincial advirtió a la comunidad sobre una ola de intentos de estafa que utilizan fraudulentamente el nombre del organismo en redes sociales y WhatsApp para ofrecer supuestos descuentos o beneficios en las tarifas.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.Salta15/10/2025Ivana Chañi
Después de seis años, el TC2000 volverá a rugir en el Autódromo de Salta. Así lo confirmó el presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, quien en diálogo con Aries destacó la importancia del evento para el deporte motor y el turismo local.
“La competencia se correrá el 22 y 23 de noviembre, con llegada de los equipos los días previos, y forma parte del calendario nacional de la categoría”, explicó Sardi. El dirigente agradeció el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz, clave para concretar el regreso del TC2000, y sostuvo que “traerá un fuerte impacto turístico durante el fin de semana largo”.
Sardi confirmó que el circuito fue revisado por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA), que exigió reparaciones menores. “Se arreglaron algunos baches y se nivelaron las banquinas. Vialidad nos dio una mano enorme y la pista quedó en excelentes condiciones”, aseguró.
El trazado elegido será el más largo del autódromo, con 4.100 metros de extensión, rectas amplias y zonas de sobrepaso que permitirán alcanzar velocidades de hasta 260 km/h. “Va a ser una carrera atractiva y segura, con muchos puntos para el público”, señaló.
Entradas y capacidad del evento
Aunque los valores aún no fueron definidos oficialmente, Sardi adelantó que las entradas se venderán online a través de una tiquetera virtual y que la intención es fijar precios accesibles.
“La idea es que la entrada general para los dos días esté entre 15.000 y 20.000 pesos, con una opción intermedia y una entrada a boxes que podría rondar los 50.000 pesos”, detalló.
Se espera la asistencia de hasta 30.000 espectadores, cifra similar a la registrada en la última visita del TC2000 a la provincia. Para ello, se acondicionaron accesos, estacionamientos y sectores panorámicos. “El acceso principal fue ensanchado y mejorado; además, se limpiaron zonas internas para ampliar el estacionamiento”, explicó el dirigente.
El presidente del Autoclub Salta cerró con entusiasmo: “Esperamos que sea un evento exitoso, con público de toda la región. Invitamos a todos a disfrutar del automovilismo nacional el 21, 22 y 23 de noviembre en el Autódromo de Salta”.
Ardió una ex maderera en avenida Chile y un auto se incendió en Gato y Mancha
El jefe del cuartel de bomberos voluntarios Martín Miguel de Güemes, Walter Chávez, informó en Aries que intervinieron en dos siniestros: uno en una ex maderera de avenida Chile y otro en un vehículo en avenida Gato y Mancha. No hubo heridos.
El móvil del Registro Civil estará en la segunda rotonda del barrio, ofreciendo trámites con atención directa y entrega de turnos por orden de llegada.
El Centro Regional de Hemoterapia organiza una jornada de donación de sangre de todo grupo y factor, de 8.30 a 13, en un móvil frente al hospital.
Mansilla pidió prudencia sobre el caso Cordeyro: “Hay una familia atravesada por el dolor”
El periodista pidió cautela ante las versiones que circulan y advirtió que el Ministerio Público Fiscal mantiene hermetismo mientras avanza la investigación por la muerte del policía hallado en el cerro Elefante.
"Tonco, paraíso astronómico": crean un recorrido con planetas a escala para fomentar la astronomía y atraer visitantesSalta14/10/2025
Docentes, estudiantes y vecinos del paraje de Tonco en Payogasta, construyen “El Sendero de los Planetas”, una propuesta con fines científicos, educativos y turísticos, que ya cuenta con la estructura base del Sol y varios planetas instalados.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.