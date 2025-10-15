El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000

Después de seis años, el TC2000 volverá a rugir en el Autódromo de Salta. Así lo confirmó el presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, quien en diálogo con Aries destacó la importancia del evento para el deporte motor y el turismo local.

“La competencia se correrá el 22 y 23 de noviembre, con llegada de los equipos los días previos, y forma parte del calendario nacional de la categoría”, explicó Sardi. El dirigente agradeció el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz, clave para concretar el regreso del TC2000, y sostuvo que “traerá un fuerte impacto turístico durante el fin de semana largo”.

Sardi confirmó que el circuito fue revisado por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA), que exigió reparaciones menores. “Se arreglaron algunos baches y se nivelaron las banquinas. Vialidad nos dio una mano enorme y la pista quedó en excelentes condiciones”, aseguró.

El trazado elegido será el más largo del autódromo, con 4.100 metros de extensión, rectas amplias y zonas de sobrepaso que permitirán alcanzar velocidades de hasta 260 km/h. “Va a ser una carrera atractiva y segura, con muchos puntos para el público”, señaló.

Entradas y capacidad del evento

Aunque los valores aún no fueron definidos oficialmente, Sardi adelantó que las entradas se venderán online a través de una tiquetera virtual y que la intención es fijar precios accesibles.

“La idea es que la entrada general para los dos días esté entre 15.000 y 20.000 pesos, con una opción intermedia y una entrada a boxes que podría rondar los 50.000 pesos”, detalló.

Se espera la asistencia de hasta 30.000 espectadores, cifra similar a la registrada en la última visita del TC2000 a la provincia. Para ello, se acondicionaron accesos, estacionamientos y sectores panorámicos. “El acceso principal fue ensanchado y mejorado; además, se limpiaron zonas internas para ampliar el estacionamiento”, explicó el dirigente.

El presidente del Autoclub Salta cerró con entusiasmo: “Esperamos que sea un evento exitoso, con público de toda la región. Invitamos a todos a disfrutar del automovilismo nacional el 21, 22 y 23 de noviembre en el Autódromo de Salta”.