Galleguillos repudió en inglés los dichos de Donald Trump

La legisladora refirió a los dichos del presidente Trump durante su reunión con Milei, afirmó que “no vamos a ser esclavos de los gringos” y cerró su declaración en inglés con la frase popularizada por Messi durante el mundial.

Política14/10/2025

Galleguillos Griselda

En el tramo de manifestaciones de la Cámara de Diputados de la provincia, la representante de Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos, repudió los dichos del presidente de EEUU, Donald Trump, durante su reunión con Javier Milei en la Casa Blanca, donde advirtió: "Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con la Argentina".

“Quiero decirle al presidente Donald Trump que Argentina es un país soberano. Nosotros, los argentinos, tenemos ciudadanos capaces de decidir sus propios destinos. No nos hace faltan extranjeros que tengan que afirmar nuestro patriotismo y nuestra soberanía”, manifestó.

Afirmó que “no vamos a ser esclavos de los gringos” y decidió pronunciarse en inglés “para que entienda”.

“I don't speak English. Well, but I'll try. Donald Trump, don't tread our people, Argentinians aren't stupid, go over there FOOL. Andá pa allá bobo”, recitó.

el-presidente-donald-trump-saluda-al-presidente-IDRYDYFT5NHYZIOECNMOTNDQEITrump: "Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con la Argentina"

Te puede interesar
DKSPANALAFCHNC2JDNGKE52LXE

“Trump está condicionado el voto de los argentinos”

Política14/10/2025

Las declaraciones de Trump encendieron la polémica al supeditar el respaldo económico de Estados Unidos al triunfo de Milei en las elecciones. El diputado provincial Luis Albeza advirtió que “no es un apoyo incondicional” y señaló que “atentan contra la democracia”.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail