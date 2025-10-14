Galleguillos repudió en inglés los dichos de Donald Trump

En el tramo de manifestaciones de la Cámara de Diputados de la provincia, la representante de Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos, repudió los dichos del presidente de EEUU, Donald Trump, durante su reunión con Javier Milei en la Casa Blanca, donde advirtió: "Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con la Argentina".

“Quiero decirle al presidente Donald Trump que Argentina es un país soberano. Nosotros, los argentinos, tenemos ciudadanos capaces de decidir sus propios destinos. No nos hace faltan extranjeros que tengan que afirmar nuestro patriotismo y nuestra soberanía”, manifestó.

Afirmó que “no vamos a ser esclavos de los gringos” y decidió pronunciarse en inglés “para que entienda”.

“I don't speak English. Well, but I'll try. Donald Trump, don't tread our people, Argentinians aren't stupid, go over there FOOL. Andá pa allá bobo”, recitó.