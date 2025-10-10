Para Martinelli, Sáenz mantiene un pacto político con Milei

El abogado y dirigente salteño Guillermo Martinelli, diputado provincial mandato cumplido, criticó con dureza la relación política entre el gobernador Gustavo Sáenz y el presidente Javier Milei. En declaraciones al programa Cara a Cara, con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña, sostuvo que existe “un acuerdo político evidente” entre ambos que se refleja en las votaciones de los legisladores nacionales.

“Yo lamento que el gobernador Sáenz tenga la postura que tiene y no se enfrente con el mileísmo. Al contrario, ha ido a cobrar deudas al mileísmo porque habían arreglado”, expresó Martinelli, señalando que ese vínculo “quedó patente durante el período legislativo del Congreso de la Nación, cuando los diputados salteños le dieron a Milei lo que quería”.

El exdiputado explicó que el gobernador “ha sostenido una relación de conveniencia con el Gobierno nacional”, y que esa actitud “termina perjudicando a la provincia y al país”.

“No hay un enfrentamiento real. Hay una disputa menor, pero la consecuencia es que el gobernador sigue en la misma senda, apoyando al mileísmo, que es lo que nos trae mal a la Argentina y por ende a Salta”, afirmó.

Martinelli también apuntó contra los representantes salteños en el Congreso. “Durante la legislatura le dieron lo que Milei quería, no solo los de La Libertad Avanza, sino también los que responden al gobernador”, dijo, al mencionar las votaciones que facilitaron la aprobación de la Ley Bases y otros proyectos impulsados por el Ejecutivo nacional.

Además, hizo referencia al episodio ocurrido durante la discusión de la ley que modificaba los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). “Los diputados Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes se ausentaron en el tratamiento, haciendo lo posible para favorecer nuevamente a Milei”, cuestionó.

El dirigente también habló del rol de los senadores salteños. Mencionó que “salvo Romero, que es un hombre capaz e inteligente y con muchos años en el Senado”, el resto acompañó al oficialismo.

Para Martinelli, los hechos recientes confirman la existencia de un entendimiento entre el gobierno nacional y la administración de Sáenz. “Otra vez hubo un acuerdo entre el Gobierno y Sáenz, y eso quedó reflejado en la votación de ayer”, finalizó.