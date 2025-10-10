La Iglesia advierte que la pobreza “se expandió a todos los sectores” y crece la demanda de ayuda

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el padre Raúl Méndez trazó un crudo panorama sobre la situación social del país y advirtió que “Argentina está estancada y la pobreza creció mucho”. Según relató, en su diócesis ya funcionan más de 60 comedores y el número de personas que acuden a pedir ayuda “no deja de aumentar”.

“Disminuyó la capacidad contributiva de la gente que solía aportar. Estamos viendo un diseño de sociedad donde muchos se van cayendo y no logran volver a insertarse”, expresó el sacerdote.

Méndez explicó que la asistencia se canaliza principalmente a través de Cáritas, tanto desde la sede central como desde las parroquias barriales. “Se ayuda con comida, ropa y medicamentos. Creció mucho la cantidad de personas que piden remedios porque no los pueden comprar”, señaló.

El sacerdote destacó además un cambio profundo en el perfil de quienes buscan ayuda: “Lo que antes era un comedor para niños, ahora ya es para toda la familia. Lo que era para ancianos, también recibe a los nietos. Hoy vemos al abuelo y al nieto compartiendo la misma olla”.

Consultado sobre las causas de esta realidad, Méndez fue claro: “No hay generación de trabajo. Ese es un problema muy serio, sobre todo para los jóvenes que necesitan ingresar al mundo laboral. Son los resultados de una política económica que no logra incluir”.