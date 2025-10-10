Muy crítico en relación a la situación política y económica del país, el ex legislador aseguró que el gobierno nacional pretende dejar al 70% de la población afuera de cualquier tipo de oportunidades.
Editorial Cara a Cara: “Tenemos un gobierno de mendigos”
A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
“¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. El comentario de hoy es un poco obligado, ¿no? En el país que nos toca vivir, y en el país que vivimos nos desarrollamos, tenemos futuro, algunos, otros no. Este es un país que nos encanta, es un país realmente maravilloso, lo que pasa es que pasan cosas, que no sé si en otros países podrían llegar a pasar.
Me acuerdo en una oportunidad, conozco a un americano en una reunión social, entonces, cuando le dijeron que yo era argentino, el hombre, se acercó a conversar, y me dijo que los argentinos no teníamos vergüenza. Yo pensé, -de dónde sale este Yankee prepotente-. Le pregunté por qué y me respondió que era porque los argentinos siempre le pedíamos dinero prestado a EEUU. Yo le respondí que ese no era el problema, sino que no se la íbamos a devolver.
Esa deuda es imposible de devolver, por lo tanto, los sinvergüenzas son ellos porque seguro saben que no se las vamos a devolver entonces cobran intereses usureros. Además, esos acuerdos los hacen los gobiernos, no los hizo la gente. Nosotros, el pueblo argentino no es así,
El pueblo argentino está orgulloso, tenemos muchas cosas para salir adelante, lo que pasa que nos fallan algunos engranajes,
Bien, yo lo voy a contar la historia del lunes. El lunes teníamos a un gobernador de una provincia argentina, con un poncho todo abrigado en la Casa Rosada, cantando con cinco, seis gachos más, con un frío atroz para llamar la atención del gobierno nacional. ¿Por qué? El gobernador reclamaba obras para su provincia.
Son casi dos años que usted no ve hacer una obra ni por casualidad. Y si usted viaja en auto, seguramente se da cuenta que la “ruta de la muerte” es popular porque todo el mundo sabe que por el estado de deterioro es riesgosa para transitar.
Tal vez la ruta 51, ¿cuántos años escuchó la salida al pacífico? ¿Cuántos años? Y bueno, nos pasamos escuchando cosas, parece que a él también le prometieron muchas cosas, y él también comprometió parte de su patrimonio político, dándole los votos para las leyes que necesitaba el señor Milei.
Llegó un momento en el que dijo basta. O sea, éste se está burlando, el gobernador quiso instalar una carpa frente a la Casa Rosada. No pudo, entonces se puso a cantar y a tocar la guitarra. Se reunió con Francos. Mientras el gobernador de la provincia iba a pedir por su provincia que somos todos nosotros, en ese mismo momento, en el Movistar Arena se estaba haciendo un espectáculo donde estaba el presidente de los argentinos y parecía un cumpleaños con karaoke.
Pero a su vez, a su vez, había un Ministro de Economía y todo su equipo en Washington, hace una semana, perdiendo plata. Realmente son cosas totalmente dispares.
¿Dónde está la verdad de todo esto? ¿Hay quien está actuando mal? ¿Hay quien está haciendo mal las cosas?
Ahora cerraron un acuerdo por 20 mil millones nuevos, lo que están pidiendo es plata, somos unos mendigos en el mundo.
Es espantoso, lo que nos pasa. Ahora, nunca nos preguntamos nosotros ¿Con qué vamos a pagar todo esto? Y la verdad que no lo sabemos ¿Por qué nadie nos lo dice? Y tampoco nos interesa mucho.
Ahora, ¿dónde fueron a parar todos los dólares que nos prestaron? ¿Con qué se va a pagar esa deuda? Parece que tenía razón en la América. A ninguno nos interesa. Lo cual nos convierte en seres vergonzantes. Los vergonzantes son los que nos manejan, lamentablemente.
Les cuento qué tenemos para esta noche. El Dr. Guillermo Martinelli un hombre de la política,
Además, es Candidato en la lista del señor Leavy, así que vamos a charlar con él. También vamos a charlar con Raúl Méndez, la Iglesia individualmente que no la está pasando muy bien tampoco con este gobierno, por todo lo que ha pasado, por la pobreza, por los comedores. Esto es lo que tenemos para ofrecerles”.
El sacerdote llamó a la dirigencia a recordar los mandatos con los que fueron elegidos. “Los votos no son solo del presidente, duele ver cuando alguien llega a Buenos Aires con un mandato y luego cambia”, dijo.
Guillermo Martinelli, diputado provincial mandato cumplido, afirmó que el mandatario salteño “sigue apoyando al mileísmo” y que los legisladores que responden a él “favorecieron al Gobierno nacional” en el Congreso.
El padre Raúl Méndez señaló que en su diócesis ya hay más de 60 comedores activos. “Cada semana llegan más personas a pedir comida, ropa y medicamentos” relató.
Con gran optimismo el ex legislador analizó el escenario político a tres semanas de las elecciones nacionales y consideró que el resultado de Milei en Salta será un "fracaso".
El dirigente justicialista Manuel Santiago Godoy cuestionó al presidente Javier Milei y a sus candidatos en Salta. Aseguró que tanto Urtubey como Sáenz “están recuperando protagonismo contra Milei”.
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, celebró que más de un millón de personas ya cobran sus planes sociales a través de Mercado Pago y pidió que se permita hacer lo mismo con jubilaciones y pensiones.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.