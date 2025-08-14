Mazzone pidió cautela a otros gremios por las medidas de fuerza

El titular de ADP, Fernando Mazzone, afirmó que agotaría “todo el diálogo” antes de definir una medida de fuerza junto a los docentes luego de que no firmara el último acuerdo paritario. “A veces los otros colegas de otro sindicato deben medir sus palabras, porque después no les gusta cuando uno contesta”, expresó en Día de Miércoles.

Indicó que, si bien la huelga es un derecho amparado por la Constitución y las leyes sindicales, “no significa que la patronal no te descuente el día, es una decisión del Gobierno”.

Mazzone recordó que ADP cumple 75 años y tiene personería gremial, por lo que respeta los requisitos legales para convocar a un paro.