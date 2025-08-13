Se trata de la nieta de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con la que convivió. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
El rector de la UNSa reconoce salarios “muy desfasados en el tiempo”
Miguel Nina afirmó que un docente que inicia cobra $250 mil, mientras que aquellos con mayor antigüedad pueden superar los dos millones de pesos. “Los salarios hoy están por debajo de la canasta básica”, remarcó.Salta13/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), Miguel Nina, señaló que los salarios del personal docente y no docente de la institución se encuentran “desfasados” y no acompañaron la inflación, una situación que afecta a toda la docencia universitaria del país.
“La ley contempla aspectos muy importantes, como la recuperación de los salarios y la regularización de los gastos de funcionamiento, además de partidas para carreras estratégicas y un ajuste automático de las partidas presupuestarias”, explicó Nina, en referencia a la reciente media sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.
En cuanto a los sueldos, el rector precisó que un docente que recién se inicia como auxiliar de primera cobra aproximadamente 250.000 pesos, mientras que aquellos con mayor antigüedad y jerarquía pueden superar los dos millones de pesos. “Sin paritarias, los salarios no siguen la línea de la inflación y hoy están por debajo de la canasta básica y del salario mínimo”, remarcó.
Nina también se refirió a la adhesión al paro nacional convocado por los gremios universitarios en reclamo de una mejora salarial. “En la UNSA acompañamos los reclamos, pero no es posible dar un porcentaje exacto de acatamiento porque cuatro facultades aún están en periodo de exámenes finales”, explicó. Según estimaciones de la universidad, la Facultad de Humanidades presenta un alto acatamiento cercano al 75%, mientras que la Facultad de Ciencias Económicas muestra un nivel bajo.
El rector destacó que la situación refleja la necesidad de políticas de financiamiento más sólidas para garantizar salarios dignos y la continuidad del funcionamiento de las universidades nacionales.
