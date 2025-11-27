Sacó el auto sin autorización, provocó dos accidentes y escapó

Por Aries, el director inspector Juan Magriña informó que un joven de 20 años quedó demorado este jueves tras protagonizar dos siniestros viales en el centro de la ciudad y negarse a identificarse ante la Policía. El primero de los hechos ocurrió en Necochea y Adolfo Güemes, donde el conductor, que habría sacado el vehículo sin autorización de su padrastro, colisionó contra un colectivo e impactó finalmente contra una pared.

Según detalló Magriña, tras el choque, el joven y su acompañante de 17 años descendieron del automóvil y se dirigieron a la casa del padrastro, ubicada a una cuadra del lugar. Allí habría tomado una motocicleta para regresar a la escena, pero al notar la presencia policial decidió fugarse nuevamente, activando así el protocolo de búsqueda en la zona.

Minutos después, personal motorizado logró ubicarlo: el mismo conductor había vuelto a colisionar, esta vez contra un contenedor en Jujuy y San Martín, lo que obligó a solicitar asistencia sanitaria. El joven fue trasladado al Hospital San Bernardo por lesiones leves.

La fiscalía de turno ordenó su demora inmediata, ya que el conductor se negó a aportar sus datos personales y a someterse al examen de alcoholemia. “Se encuentra en aparente estado de alteración, posiblemente por consumo de alcohol o alguna sustancia”, señaló Magriña.

Aunque el padrastro —propietario del vehículo— se presentó en el lugar para colaborar con la identificación, el joven continúa sin brindar datos. Por el momento, no se registraron heridos entre los pasajeros del colectivo.

Criminalística trabaja tanto en la esquina de Necochea y Adolfo Güemes como en Jujuy y San Martín para documentar formalmente ambos hechos. “Estamos ante la misma persona como protagonista de los dos accidentes”, confirmó el jefe policial.