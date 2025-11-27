La Municipalidad de Salta se asoció con la aplicación Waze para mejorar el tráfico. La alianza permitirá a los usuarios y al gobierno reportar cortes y congestiones en tiempo real.
El Ballet del Folklore celebra 18 años con un gran cierre abierto al público
La Academia del Folklore de Salta realizará mañana el cierre anual del taller “Tradición Salteña”, con artistas invitados, feria artesanal y cuadros de danza interpretados por todas las edades.Salta27/11/2025
La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad acompaña e invita a una nueva presentación del Ballet Oficial de la Academia del Folklore de Salta, dirigido por los profesores Ezequiel Carabajal y Mercedes Villagra, quienes llevarán adelante el cierre anual del taller “Tradición Salteña”, en el marco de la celebración de su 18° aniversario.
El encuentro se llevará a cabo mañana viernes 28 a las 18 horas, en Av. Houssay s/n, abierta a todo público y con entrada gratuita. La actividad contará con la participación de artistas invitados y habrá una feria de artesanías con emprendedores locales.
Durante la jornada, el público podrá disfrutar de cuadros folclóricos interpretados por niños, jóvenes y adultos, en el marco de una propuesta que pone en valor las tradiciones, la identidad cultural y el trabajo formativo desarrollado durante el año. Habrá danzas de época, grupos de danzas tradicionales y estilizadas, bagualeros y copleros.
Como invitados especiales participarán los niños de “Retoños Copleros”, además de las artistas Sarita Maidana, Teodora Pérez y otros referentes del canto popular.
Sacó el auto sin autorización, provocó dos accidentes y escapó
Tras colisionar con un colectivo y luego con un contenedor, el conductor intentó huir en moto. La fiscalía ordenó su demora y el análisis de su estado psicofísico.
Terminal de Salta: “Buscamos que sea más segura, ordenada y funcional”
El jefe de Gabinete municipal detalló que el proyecto aprobado este miércoles abre la puerta a empresas privadas, pero asegura que la gestión municipal podrá retomar el control si no se presentan proyectos "superadores".
431 kilos de cocaína y un nombre insólito: el operativo “Sapardo Titular” en Salta
El Gobierno nacional informó en X una histórica incautación en Salta: 431 kilos de cocaína atrapados en el monte por Gendarmería. El operativo fue nombrado irónicamente “Sapardo Titular”, en referencia a un meme viral.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
Salta cierra el Mes de la Música con un gran concierto de la Orquesta Infantil y JuvenilSalta27/11/2025
Más de 100 niños y jóvenes se presentarán este viernes en el Paseo Ex Palúdica, con repertorio latinoamericano, sinfónico y piezas tradicionales del mundo.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Crisis industrial: Whirlpool despide a 200 trabajadores y clausura su planta de PilarArgentina26/11/2025
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.
“Solar Pack”: Estudiantes quijaneños diseñaron una mochila con panel solar y ganaron reconocimiento nacionalCiencia & Tecnología26/11/2025
Se trata de estudiantes del Colegio N°5086, creadores del proyecto “Solar Pack”, quienes llegaron a la instancia final, consagrándose campeones luego de competir con equipos de otras provincias. “Solve for Tomorrow” fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización junto al Ministerio de Educación del Gobierno provincial.