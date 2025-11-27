El Ballet del Folklore celebra 18 años con un gran cierre abierto al público

La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad acompaña e invita a una nueva presentación del Ballet Oficial de la Academia del Folklore de Salta, dirigido por los profesores Ezequiel Carabajal y Mercedes Villagra, quienes llevarán adelante el cierre anual del taller “Tradición Salteña”, en el marco de la celebración de su 18° aniversario.

El encuentro se llevará a cabo mañana viernes 28 a las 18 horas, en Av. Houssay s/n, abierta a todo público y con entrada gratuita. La actividad contará con la participación de artistas invitados y habrá una feria de artesanías con emprendedores locales.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de cuadros folclóricos interpretados por niños, jóvenes y adultos, en el marco de una propuesta que pone en valor las tradiciones, la identidad cultural y el trabajo formativo desarrollado durante el año. Habrá danzas de época, grupos de danzas tradicionales y estilizadas, bagualeros y copleros.

Como invitados especiales participarán los niños de “Retoños Copleros”, además de las artistas Sarita Maidana, Teodora Pérez y otros referentes del canto popular.