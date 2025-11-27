El Ballet del Folklore celebra 18 años con un gran cierre abierto al público

La Academia del Folklore de Salta realizará mañana el cierre anual del taller “Tradición Salteña”, con artistas invitados, feria artesanal y cuadros de danza interpretados por todas las edades.

Salta27/11/2025

La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad acompaña e invita a una nueva presentación del Ballet Oficial de la Academia del Folklore de Salta, dirigido por los profesores Ezequiel Carabajal y Mercedes Villagra, quienes llevarán adelante el cierre anual del taller “Tradición Salteña”, en el marco de la celebración de su 18° aniversario.

El encuentro se llevará a cabo mañana viernes 28 a las 18 horas, en Av. Houssay s/n, abierta a todo público y con entrada gratuita. La actividad contará con la participación de artistas invitados y habrá una feria de artesanías con emprendedores locales.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de cuadros folclóricos interpretados por niños, jóvenes y adultos, en el marco de una propuesta que pone en valor las tradiciones, la identidad cultural y el trabajo formativo desarrollado durante el año. Habrá danzas de época, grupos de danzas tradicionales y estilizadas, bagualeros y copleros.

Como invitados especiales participarán los niños de “Retoños Copleros”, además de las artistas Sarita Maidana, Teodora Pérez y otros referentes del canto popular.

