La Academia del Folklore de Salta realizará mañana el cierre anual del taller “Tradición Salteña”, con artistas invitados, feria artesanal y cuadros de danza interpretados por todas las edades.
El Municipio lanza un sistema para informar cortes de tránsito en tiempo real
La Municipalidad de Salta se asoció con la aplicación Waze para mejorar el tráfico. La alianza permitirá a los usuarios y al gobierno reportar cortes y congestiones en tiempo real.Salta27/11/2025
La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, se alió con la aplicación de GPZ Waze.
Dicha App es gratuita y se puede descargar en cualquier teléfono móvil. Funciona en tiempo real y sirve para llegar a destino a través de la ruta más rápida, evitar congestiones en el tráfico e informar sobre cortes, los cuales pueden ser cargados por el municipio y por los vecinos durante las 24 horas del día.
Su principal característica es que se basa en la colaboración de los conductores, quienes reportan activamente condiciones del tráfico, accidentes, obras viales, controles de policía y otros imprevistos. De esta manera, la aplicación puede calcular rutas alternativas y alertar a otros usuarios de peligros potenciales. Cabe aclarar que ya se utiliza en diferentes ciudades del mundo y del país, al igual que en la capital salteña.
Matías Assennato, secretario del área, aseguró que la aplicación colaborará con el objetivo de la gestión, que es garantizar la seguridad y el orden en el tránsito. Además, resaltó que esto genera un salto de calidad en el trabajo.
“Waze nos da diferentes datos que nos sirven para tomar decisiones respaldadas en esa evidencia. Es algo muy necesario para trabajar y mejorar el tráfico en la ciudad”, dijo Napoleón Gambetta, subsecretario de Modernización y Gestión Operativa.
Cómo usar Waze:
- Descargar la app desde tu celular:
- En iPhone → desde la App Store buscá Waze y descargalo.
- En Android → Google Play Store.
- Configura la app por primera vez:
- Cuando abras la app por primera vez:
- Aceptar permisos de ubicación (es necesario para que funcione).
- Elegir si querés iniciar sesión con Google, Facebook o sin cuenta.
- Ingresar un destino:
- Tocá la barra de búsqueda, escribí una dirección, negocio o lugar a donde quieras ir.
Sacó el auto sin autorización, provocó dos accidentes y escapó
Tras colisionar con un colectivo y luego con un contenedor, el conductor intentó huir en moto. La fiscalía ordenó su demora y el análisis de su estado psicofísico.
Terminal de Salta: “Buscamos que sea más segura, ordenada y funcional”
El jefe de Gabinete municipal detalló que el proyecto aprobado este miércoles abre la puerta a empresas privadas, pero asegura que la gestión municipal podrá retomar el control si no se presentan proyectos "superadores".
431 kilos de cocaína y un nombre insólito: el operativo “Sapardo Titular” en Salta
El Gobierno nacional informó en X una histórica incautación en Salta: 431 kilos de cocaína atrapados en el monte por Gendarmería. El operativo fue nombrado irónicamente “Sapardo Titular”, en referencia a un meme viral.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
Salta cierra el Mes de la Música con un gran concierto de la Orquesta Infantil y JuvenilSalta27/11/2025
Más de 100 niños y jóvenes se presentarán este viernes en el Paseo Ex Palúdica, con repertorio latinoamericano, sinfónico y piezas tradicionales del mundo.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Crisis industrial: Whirlpool despide a 200 trabajadores y clausura su planta de PilarArgentina26/11/2025
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.
“Solar Pack”: Estudiantes quijaneños diseñaron una mochila con panel solar y ganaron reconocimiento nacionalCiencia & Tecnología26/11/2025
Se trata de estudiantes del Colegio N°5086, creadores del proyecto “Solar Pack”, quienes llegaron a la instancia final, consagrándose campeones luego de competir con equipos de otras provincias. “Solve for Tomorrow” fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización junto al Ministerio de Educación del Gobierno provincial.