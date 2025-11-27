El Municipio lanza un sistema para informar cortes de tránsito en tiempo real

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, se alió con la aplicación de GPZ Waze.

Dicha App es gratuita y se puede descargar en cualquier teléfono móvil. Funciona en tiempo real y sirve para llegar a destino a través de la ruta más rápida, evitar congestiones en el tráfico e informar sobre cortes, los cuales pueden ser cargados por el municipio y por los vecinos durante las 24 horas del día.

Su principal característica es que se basa en la colaboración de los conductores, quienes reportan activamente condiciones del tráfico, accidentes, obras viales, controles de policía y otros imprevistos. De esta manera, la aplicación puede calcular rutas alternativas y alertar a otros usuarios de peligros potenciales. Cabe aclarar que ya se utiliza en diferentes ciudades del mundo y del país, al igual que en la capital salteña.

Matías Assennato, secretario del área, aseguró que la aplicación colaborará con el objetivo de la gestión, que es garantizar la seguridad y el orden en el tránsito. Además, resaltó que esto genera un salto de calidad en el trabajo.

“Waze nos da diferentes datos que nos sirven para tomar decisiones respaldadas en esa evidencia. Es algo muy necesario para trabajar y mejorar el tráfico en la ciudad”, dijo Napoleón Gambetta, subsecretario de Modernización y Gestión Operativa.

Cómo usar Waze: