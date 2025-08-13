La baja de egresados en la UNSa empuja a crear carreras cortas y títulos intermedios

Salta refuerza el aprendizaje de Lengua y Matemáticas con programa de apoyo a estudiantesEducación12/08/2025
Estudiantes de Nivel Primario y Secundario reciben apoyo académico para fortalecer conceptos pedagógicos y evitar la deserción escolar
El rector Miguel Nina explicó que se implementarán titulaciones intermedias y ajustes en los trayectos académicos para reducir la deserción estudiantil.Educación13/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, reconoció que el nivel de graduación en la casa de estudios se encuentra por debajo de la media nacional y detalló las estrategias que se implementan para revertir esta situación. Según explicó, en la Facultad de Ciencias Económicas la graduación ronda el 7%.
Nina atribuyó esta baja graduación a factores sociales y económicos de los estudiantes, quienes muchas veces provienen de hogares con ingresos limitados o sin cobertura social, lo que dificulta la continuidad de sus trayectos académicos. "El estudiante encuentra una salida laboral y abandona; esto retrasa o interrumpe sus estudios", señaló.
Para abordar este desafío, la UNSa revisará los planes de estudio con el objetivo de centrarlos en el estudiante, agilizar los trayectos formativos y generar titulaciones intermedias que permitan a los alumnos obtener acreditaciones parciales útiles para el mercado laboral. "Con el avance de la tecnología y del conocimiento, los planes de estudio de 20 años atrás ya deberían haberse modificado", explicó Nina, quien destacó la necesidad de involucrar a cada unidad académica y a la planta docente en este proceso de adaptación.
El rector afirmó que la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios es una oportunidad para modernizar las carreras y reducir los tiempos de graduación. "Hoy tenemos estudiantes que deben abandonar por cuestiones económicas, pero con titulaciones intermedias podrían salir con un valor agregado, aunque no completen la carrera completa", detalló.
Nina remarcó que estos cambios no son sencillos y requieren coordinación con todas las facultades, la secretaría académica y los docentes, quienes deberán adaptar la metodología de enseñanza a los nuevos perfiles de estudiantes, más diversos y con necesidades distintas a las de hace dos décadas.
Estudiantes de Nivel Primario y Secundario reciben apoyo académico para fortalecer conceptos pedagógicos y evitar la deserción escolar
Fuentes del Ministerio de Educación confirmaron a Aries que no habrá clases en las escuelas de la provincia el 15 de agosto, día no laborable con fines turísticos.
El 19 de agosto competirán en distintas sedes de la provincia. Este año hubo récord de inscriptos con más de 16 mil participantes del Nivel Primario.
Sitepsa continúa con las medidas de fuerza hasta el jueves 14. Este martes, una movilización parte desde la Escuela Normal para recorrer las calles de la ciudad y por la tarde asamblea.
El titular de Bienestar Universitario de la UNSa adelantó un diagnóstico para definir políticas y respaldó la protesta salarial de docentes y no docentes.
Luis Portelli destacó que la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNSa centró su gestión en sostener el comedor, ampliar becas y reforzar políticas de inclusión.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.