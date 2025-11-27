Los vehículos podrán circular de forma normal por uno de los corredores viales más utilizados de la ciudad para conectar la zona norte con la sur. Las obras consistieron en recambio de cloacas y red de agua, ensanchamiento de la calzada, adoquinado y ampliación de veredas.
Implementan sistema de información oficial sobre cortes y desvíos de tránsito en la Capital
El subsecretario de Modernización, Napoleón Gambetta, aclaró que la información tendrá un carácter oficial y que no representa una erogación para la comuna. “Es estratégico, sirve porque nos dan las métricas de cómo se va comportando el tráfico en la Ciudad”, señaló.Salta27/11/2025
La Municipalidad de la Ciudad de Salta anunció la firma de un convenio de colaboración con la aplicación de navegación Waze, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y ofrecer a los vecinos información oficial y en tiempo real sobre cortes de calles y desvíos por obras.
“Es una forma de notificarle al vecino, con una aplicación super usada, cuáles son los cortes oficiales que hace el municipio”, explicó el subsecretario de Modernización, Napoleón Gambetta, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries.
El funcionario señaló que si bien, todos los usuarios de la app pueden reportar cortes o desvíos, la participación de la comuna tendrá el carácter de cuenta oficial permitiendo información veraz.
“Al tener esta alianza, la plataforma nos pasa las métricas semanales del flujo vehicular en Salta. Por ejemplo, te indica que la Avenida Belgrano al 500 se congestiona todos los días a la misma hora. Esa información nos permite hacer un mejor abordaje de qué solución damos”, señaló.
Por otro lado, Gambetta aclaró que el convenio “no le sale plata al municipio”, sino que es estratégico ya que les permite contar con métricas y conocer el estado del tránsito en tiempo real.
La Municipalidad de Salta se asoció con la aplicación Waze para mejorar el tráfico. La alianza permitirá a los usuarios y al gobierno reportar cortes y congestiones en tiempo real.
