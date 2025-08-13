Obras clave en Salta podrían detenerse por falta de pago de la Nación

El movimiento obrero pide pista en las listas de Frente Patria en Salta
El diputado provincial del “Bloque Independencia”, José Gauffin, se refirió enel tramo de manifestaciones en Diputados a las obras públicas que fueron reactivadas a pesar del anuncio del Gobierno Nacional de eliminarlas por completo.
Al menos cinco de ellas continuaron, gracias al convenio firmado por el Gobierno Provincial y Nacional, quienes se comprometieron a finalizarlas, entendiendo su importancia para los salteños.
Sin embargo, el diputado Gauffin informó que todas esas obras registran un atraso de pago de certificaciones, y advirtió que, de no cancelarlos, podrían paralizarse por completo, ya que “es imposible continuarlas con recursos propios”.
“La obra del nuevo puente de Vaqueros tiene más de dos certificados impagos, lo que representan 1272 millones adeudados; la Planta Depuradora registra seis certificados impagos, es decir 2784 millones de pesos adeudados”, aseguró Gauffin.
Y agregó “la Planta Depuradora de Cafayate tiene una deuda de 139 millones de pesos, mientras que la obra de la ruta nacional 50, 442 millones”.
“Son obras muy importantes para Salta, y este atraso significativo, pone en riesgo a todas. Claramente, Nación tiene problemas para fijar prioridades, debería hacer un esfuerzo y sacar adelante al país”, finalizó.
