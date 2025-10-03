Milei y Macri tuvieron un encuentro orientado a recomponer el vínculo político, que también contó con la presencia del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Candidatos al Senado participarán de "Salta Debate"
La iniciativa fue impulsada por el Instituto de Educación Superior Belgrano, tendrá lugar el lunes 6 de octubre y se transmitirá en vivo. Siete confirmaron asistencia: Royón, Urtubey, Iglesias, Gil, Del Pla, Togniolini y Vila. Mientras que “por tema de agenda” no asistirían Orozco, ni Leavy.Política03/10/2025
De cara a las Elecciones Legislativas del 26 de Octubre, el Terciario I. E. S. 6001 Gral. M. Belgrano, organizó un debate con los candidatos a Senadores por Salta. Será este lunes 6 de octubre a las 19:30 horas y se transmitirá en vivo por Canal 10 y stremaing.
El docente titular de la cátedra Contexto Contemporáneo de lo Político, Lic. Oscar Oñativia, destacó que el evento representa la “necesidad de darnos el diálogo entre candidatos y la gente”, resaltando el ámbito educacional.
“La educación forma a ciudadanos y creemos, con valores democráticos. Esta formación es para profesores de Ciencias Políticas y de otras carreras que luego van a formar en las aulas a nivel secundario, es como que se derrama”, expresó.
Detalló que el debate constará de tres bloques y que se trabajarán los ejes del federalismo, el rol del Estado y los derechos humanos. Además habrá un bloque de preguntas de los alumnos.
“Son nueve los candidatos, van a asistir Flavia Royón; Juan Manuel Urtubey; Natalio Iglesias por la UCR; Claudio Del Pla y Violita Gil; Marcos Togniolini de Movimiento Hacia el Socialismo; y Francisco Vila, de Renacer. Faltan dos, que por cuestiones de agenda dijeron que no, Emilia Orozco y Sergio Leavy”, señaló aunque no descartó su presencia.
Respecto al interés por el tema, Oñativia señaló que “la política nos atraviesa, define desde el precio de la nafta hasta las cuestiones estratégica”, y señaló que a la institución asisten distintos grupos etarios, con necesidades y aspiraciones laborales variadas por lo que se abordarán temas como la participación, el desarrollo, el trabajo, la educación, y –según destacó- el centralismo.
“Hoy estamos viendo provincias que pujan frente a un gobierno más centralista, y en donde los recursos no llegan a las provincias, pero las demandas sociales siguen recayendo en las provincias porque la gente sigue pidiendo educación, salud, mejores salarios. Hay que evaluarlo y eso es parte de la política, por eso es importante tener conocimiento, participar en política y escuchar debates, y obviamente después elegir a conciencia”, insistió.
En el Senado, el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, expuso la situación que atraviesan las comunidades del departamento Rivadavia por el desborde del río Pilcomayo y la sequía extrema.
El gobierno de Milei sufrió un duro revés en el Senado este jueves y ahora enfrenta una nueva embestida con proyectos de alto impacto político. La interpelación a Francos también está en el sumario.
En la Comisión, especialistas alertaron que la venta parcial de la empresa estatal pondrá en riesgo la soberanía tecnológica. Denunciaron la paralización del CAREM y señalaron la injerencia de EEUU.
El diputado nacional hizo entre el 12 de abril de 2019 y el 2 de agosto de ese año 36 vuelos en aviones de Machado. Para la campaña electoral a presidente de la Nación, el empresario también le cedió una camioneta.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
El exfiscal de la Corte cuestionó la influencia de Karina en la gestión presidencial y puso en duda la falta de alternativas políticas sólidas en el país.
Guillermo Endi, defensor de dos de los detenidos, sugirió que el crimen podría estar vinculado a un robo de drogas, y fue rápidamente desmentida por los abogados de otros involucrados.
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
