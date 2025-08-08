Sáenz sobre el centralismo: "Nos dicen qué color tenemos que votar"

Sáenz criticó el “oportunismo” de la política y propuso una solución para financiar jubilaciones
El gobernador Gustavo Sáenz expuso la "demagogia" de los políticos y propuso una solución audaz para mejorar la mínima de las jubilaciones.
El mandatario salteño criticó el centralismo porteño y lamentó la falta de representación de la provincia en la Cámara Alta nacional.Cara a Cara08/08/2025Ivana Chañi
El gobernador, Gustavo Sáenz, se quejó del centralismo porteño en la entrevista que dio en "Cara a Cara" bajo la conducción del periodista Mario Ernesto Peña.
El gobernador lamentó la falta de representantes salteños en el Senado. "Yo no tuve senadores, yo me maneje sin senadores", advirtió. En tal sentido, el gobernador reveló que en su gestión el único con el que pudo dialogar en la cámara alta fue con el senador Juan Carlos Romero, quien, según dijo, lo ayudó "a pelear con el financiamiento para que nos manden las obras".
Por último, el gobernador fue muy crítico del centralismo porteño que "hasta nos dicen qué color tenemos que votar" y remarcó que va a seguir "peleando" para que la provincia tenga representantes en el Senado porque Salta "no crece si no hay producción, si no hay industria".
El mandatario provincial aseguró que el pueblo salteño plebiscitó su gestión y los resultados de las últimas elecciones de mayo son un ejemplo de la aprobación.
El gobernador, Gustavo Sáenz, se refirió a la relación con el Gobierno nacional y las acusaciones de traición. El mandatario lamentó que, a pesar de su apoyo, fue víctima de agravios y difamaciones de los legisladores libertarios.
El gobernador Gustavo Sáenz elogió la figura del senador salteño, a quien calificó como un político con madurez y prudencia, que ha entendido "el mensaje de la gente".
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
El periodista, afirmó que el fin de una etapa en Salta obliga a que aparezcan nuevos liderazgos. Planteó que el gobernador tiene el potencial para “ganar el bronce”, pero debe renovar el gabinete de gobierno.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Pedro Arancibia, abogado de la familia, lo anticipó por Aries. El juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzará el 1 de septiembre contra los hermanos Saavedra.
El acusado reconoció ser culpable de los hechos imputados y aceptó los términos del acuerdo. El acuerdo fue consensuado por fiscalía, defensa y el actor civil y querellante.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.