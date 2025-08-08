Sáenz sobre el centralismo: "Nos dicen qué color tenemos que votar"

El gobernador, Gustavo Sáenz, se quejó del centralismo porteño en la entrevista que dio en "Cara a Cara" bajo la conducción del periodista Mario Ernesto Peña.

El gobernador lamentó la falta de representantes salteños en el Senado. "Yo no tuve senadores, yo me maneje sin senadores", advirtió. En tal sentido, el gobernador reveló que en su gestión el único con el que pudo dialogar en la cámara alta fue con el senador Juan Carlos Romero, quien, según dijo, lo ayudó "a pelear con el financiamiento para que nos manden las obras".

Por último, el gobernador fue muy crítico del centralismo porteño que "hasta nos dicen qué color tenemos que votar" y remarcó que va a seguir "peleando" para que la provincia tenga representantes en el Senado porque Salta "no crece si no hay producción, si no hay industria".