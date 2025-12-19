Jarsún: “Reducir el Estado es lo que la gente está pidiendo”

El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.

Cara a Cara19/12/2025

En diálogo con Cara a Cara, el ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, afirmó que la actual gestión provincial busca consolidar un modelo de funcionarios “de territorio y no de escritorio”.

A dos días de haber asumido, Jarsún señaló que su prioridad es recorrer la provincia y articular respuestas concretas con los intendentes. “Conozco la realidad del interior porque la caminé durante años en Aguas del Norte”, explicó.

El funcionario defendió la reestructuración del gabinete impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, remarcando la reducción de ministerios, secretarías y cargos políticos. “Es una señal clara de austeridad y de escuchar lo que la gente está pidiendo”, sostuvo.

También aclaró que no percibe doble salario, ya que continúa cobrando únicamente su sueldo en Aguas del Norte. “La incompatibilidad es salarial, no funcional. Lo que sí implica es trabajar mucho más”, concluyó.

