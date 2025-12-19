Manuel Saravia sospecha que “Kila” Gonza, recibió protección política

El actual intendente del municipio de San Lorenzo, Manuel Saravia, visitó Cara a Cara y se manifestó luego del fallo de la justicia, lo había hecho antes, en muchas oportunidades, y en todos los casos Saravia se refirió a los perjuicios que produjo al municipio la demora del accionar judicial.

“Pasó mucho tiempo, son causas, de hechos que se cometieron en 2011 pero bueno, finalmente llegó una condena luego de una serie de suspensiones de audiencias que resultaron curiosas”, explicó Saravia.

“Tengo la sensación de que hubo protección porque si no es imposible que una causa demorara tanto tiempo”, agregó. En relación a las audiencias convocadas y luego suspendidas, detalló que en total fueron cinco, la última de ellas fue la del 9 de diciembre, justo un día antes de que Gonza asumiera como concejal del municipio. La audiencia se suspendió a pedido del propio Gonza, porque una hora más tarde de la cita debía asistir a otra audiencia, por otra denuncia. Sin embargo, tampoco fue a la segunda audiencia, solicitando que la misma se suspenda.

Consultado por la supuesta protección, Saravia aseguró que si supuera quién lo protege lo habría denunciado “si supiera lo diría pero evidentemente no sé si es una protección política o de alguien del poder judicial, pero evidentemente esto no ocurre en situaciones que son normales”, finalizó.