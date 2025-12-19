Manuel Saravia sospecha que “Kila” Gonza, recibió protección política

Jarsún advirtió que el desempleo es la mayor preocupación en Salta
El ministro de Gobierno y Justicia advirtió sobre el cierre de comercios y la falta de trabajo. Pidió eficiencia estatal y políticas que incentiven la inversión privada.
El ex intendente y actual concejal de San Lorenzo, Ernesto "Kila" Gonza, recibió una condena efectiva por causas de peculado y malversación de fondos. La justicia lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.Cara a Cara19/12/2025
El actual intendente del municipio de San Lorenzo, Manuel Saravia, visitó Cara a Cara y se manifestó luego del fallo de la justicia, lo había hecho antes, en muchas oportunidades, y en todos los casos Saravia se refirió a los perjuicios que produjo al municipio la demora del accionar judicial.
“Pasó mucho tiempo, son causas, de hechos que se cometieron en 2011 pero bueno, finalmente llegó una condena luego de una serie de suspensiones de audiencias que resultaron curiosas”, explicó Saravia.
“Tengo la sensación de que hubo protección porque si no es imposible que una causa demorara tanto tiempo”, agregó. En relación a las audiencias convocadas y luego suspendidas, detalló que en total fueron cinco, la última de ellas fue la del 9 de diciembre, justo un día antes de que Gonza asumiera como concejal del municipio. La audiencia se suspendió a pedido del propio Gonza, porque una hora más tarde de la cita debía asistir a otra audiencia, por otra denuncia. Sin embargo, tampoco fue a la segunda audiencia, solicitando que la misma se suspenda.
Consultado por la supuesta protección, Saravia aseguró que si supuera quién lo protege lo habría denunciado “si supiera lo diría pero evidentemente no sé si es una protección política o de alguien del poder judicial, pero evidentemente esto no ocurre en situaciones que son normales”, finalizó.
El ministro de Gobierno y Justicia advirtió sobre el cierre de comercios y la falta de trabajo. Pidió eficiencia estatal y políticas que incentiven la inversión privada.
El ministro de Gobierno y Justicia aseguró que la Provincia financia obras nacionales y cuestionó la falta de compromiso de algunos legisladores nacionales con Salta.
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta advirtió que en la Justicia salteña existe una “gran familia judicial” conformada por designaciones cruzadas entre magistrados.
El abogado constitucionalista analizó la desconfianza social hacia las investigaciones penales en Salta y mencionó casos emblemáticos como el de las turistas francesas y el de Jimena Salas.
El Gobierno nacional expresó su profundo descontento tras la sesión en Diputados donde, si bien se aprobó el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo sufrió una derrota en el Capítulo 11.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Debido al asueto por el Día del Empleado Público, el Registro Civil de Salta garantiza guardias mínimas desde este viernes 19 de diciembre y durante el fin de semana.
El organismo, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud, será el único rector encargado de evaluar los dilemas éticos y legales que surjan del progreso científico y las nuevas tecnologías.