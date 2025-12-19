Jarsún cuestionó a diputados libertarios y reclamó menos ideología y más gestión por Salta

Jarsún advirtió que el desempleo es la mayor preocupación en Salta
El ministro de Gobierno y Justicia advirtió sobre el cierre de comercios y la falta de trabajo. Pidió eficiencia estatal y políticas que incentiven la inversión privada.
Cara a Cara19/12/2025Ivana Chañi
El ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, reclamó al Gobierno nacional mayor celeridad en la ejecución de obras comprometidas para la provincia.
En su participación en Cara a Cara, el ministro señaló que muchas obras avanzan a un ritmo lento por demoras en los pagos nacionales y remarcó que la Provincia está poniendo recursos propios para sostener proyectos. Asimismo insistió por fondos para rutas, el puente de Vaqueros y plantas depuradoras.
En ese marco, cuestionó a legisladores nacionales que “responden únicamente a Nación” y no gestionan por las necesidades provinciales. “Salta necesita representantes que peleen por lo que le corresponde”, afirmó.
No obstante, valoró la incorporación de dirigentes salteños en organismos nacionales y sostuvo que el diálogo es necesario, aunque debe traducirse en respuestas concretas. “Equilibrio fiscal sí, pero con obras y trabajo para la gente”, concluyó.
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
