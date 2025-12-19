Jarsún cuestionó a diputados libertarios y reclamó menos ideología y más gestión por Salta

El ministro de Gobierno y Justicia aseguró que la Provincia financia obras nacionales y cuestionó la falta de compromiso de algunos legisladores nacionales con Salta.

El ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, reclamó al Gobierno nacional mayor celeridad en la ejecución de obras comprometidas para la provincia.

En su participación en Cara a Cara, el ministro señaló que muchas obras avanzan a un ritmo lento por demoras en los pagos nacionales y remarcó que la Provincia está poniendo recursos propios para sostener proyectos. Asimismo insistió por fondos para rutas, el puente de Vaqueros y plantas depuradoras.

Jarsún: "Reducir el Estado es lo que la gente está pidiendo"

En ese marco, cuestionó a legisladores nacionales que “responden únicamente a Nación” y no gestionan por las necesidades provinciales. “Salta necesita representantes que peleen por lo que le corresponde”, afirmó.

No obstante, valoró la incorporación de dirigentes salteños en organismos nacionales y sostuvo que el diálogo es necesario, aunque debe traducirse en respuestas concretas. “Equilibrio fiscal sí, pero con obras y trabajo para la gente”, concluyó.

