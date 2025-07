Camacho sobre Elecciones 2025: "Sáenz no entregará Salta a Milei y tendrá sus candidatos"

En el programa Cara a Cara, el ministro de Infraestructura, a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, aseguró que el gobernador Gustavo Sáenz todavía no definió el esquema de participación en las elecciones nacionales de octubre. “Hoy lo que puedo decir concretamente es que no hay ningún acuerdo con quienes digan en off que tienen un acuerdo con Gustavo Sáenz”, enfatizó en diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña.

Camacho destacó que el actual gobierno nacional contó con condiciones de gobernabilidad gracias al respaldo legislativo que incluyó a diputados salteños. “Más del 57% de los salteños votaron este gobierno”, dijo, aludiendo a que ese respaldo no necesariamente responde a un conocimiento profundo de la propuesta nacional.

Al analizar el escenario electoral de cara a los comicios de octubre, el funcionario provincial señaló que “Gustavo está decidiendo el esquema de participación en las próximas elecciones nacionales”. En ese sentido, recordó que la fuerza que lidera Sáenz logró resultados significativos en 2023: “Del 40 subimos cinco puntos respecto del 21... once senadores de doce, veinticuatro diputados sobre treinta”.

Camacho también advirtió que los próximos comicios se perfilarán como un plebiscito sobre el gobierno nacional: “Yo entiendo que esta elección se va a terminar transformando en un esquema pro Milei, anti Milei, sin la famosa ancha avenida al medio”. Aclaró, además, que el foco estará puesto en gestiones provinciales sino en el rumbo nacional.

Consultado sobre una posible confrontación con La Libertad Avanza, respondió con claridad: “Sí, claramente va a tener una postura política y tendrá candidato como corresponde”. Rechazó la idea de una entrega política a Milei: “No estoy hablando de entregar ni mucho menos, lo que estoy diciendo es que se está definiendo el modo de participación”.