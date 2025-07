Editorial de Cara a Cara: "Milei no se hace cargo de nada"

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Qué país que tenemos, ¿no? Realmente es un país de una imaginación terrible para hacer cosas que confundan a la gente, ¿no? Fue un día espantoso el 9 de julio. Comenzamos el 8 ya con la no ida, no ida del presidente a Tucumán. ¿Por qué? Porque no iba ningún gobernador. Había solamente tres gobernadores que habían comprometido su asistencia. En definitiva, el presidente no fue. Claro, pero al otro día, el 9, estuvo presente la vicepresidenta del país, que fue en otro vuelo, donde sí estuvo, recorrió la casa de Tucumán y pasó ahí el día de la independencia. A todo esto, Milei se quedó en Buenos Aires y hubo cinco componentes del Estado Nacional que hicieron un desastre infernal, realmente.

Si siguió la información, lo que pasó entre el presidente y Majul es espantoso, es espantoso. Más tarde, lo que pasó con Fantino y Caputo es espantoso. Después Caputo solo ya jugó con la figura de Milei en un canal donde se metió de prepo, porque no estaba ni siquiera pautado por la producción, y salió con Majul a la noche dándole las explicaciones de lo que él le había explicado a Fantino, que a su vez Fantino lo había entendido mal.

¿Qué dijo Fantino? Y que íbamos a tener seis meses complicados, que íbamos a tener unas turbulencias terribles, había que prepararse para las turbulencias, que el dólar se iba a salir de la franja que tenía y lo iba a tener que absorber el Banco Central de la República Argentina. O sea, ¿qué no dijo? Por un lado la parte económica, por otro lado la parte política, ¿qué decía Milei con respecto a los gobernadores? Los gobernadores lo querían voltear a Milei, eso decía el día 9 de julio a la mañana. Majul le preguntó, pero todos, todos, todos.

Si son 23 gobernadores que están en contra de Milei, y no tiene razón de ser Milei, porque en definitiva son todos los gobernadores del país contra un presidente, y lo que hubiese correspondido, es decir, yo presento la renuncia y me voy, porque no puede ser que se pelee con 23 gobernadores votados en sus provincias. Están todos en contra, dijo, todos. La voz era de ultratumba, estaba más para un psicólogo que para un periodista que le haga notas. Realmente fue espantoso lo que pasó el día 9 de julio, ¿no?

Mientras tanto, la gente en Parque Lezama estaba esperando el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner, que sigue detenida, mandó un discurso de siete u ocho minutos, donde la gente la aplaudió y fue muchísima gente a esa convocatoria.

Entonces, a ver, ¿dónde estamos parados? O sea, ¿qué se suponía que iba a pasar el día de hoy? Y que iba a volar todo por el aire. No voló nada, o sea, la reunión del Senado, con las cosas que pasan siempre, son tanto los senadores que tenemos ya asegurados para tratar estos temas, a la hora del Senado ya van desapareciendo, algunos que dicen que van a estar y van a estar apoyando, y después no están. O sea, yo creo que de los 23 quedaron los gobernadores y deben haber quedado más o menos, menos de la mitad. El resto arregló ya. ¿Cómo arregló? No sé, será con dinero que dispone el presidente arbitrariamente, dice aquel, quiero arreglar con este otro, no. A aquel otro le pagamos lo que le debemos, al otro le decimos que no le debemos nada, porque así están las cosas planteadas, ¿no? Según Milei no le debe nada a nadie, es más, le ha dado a los gobernadores más plata de las que tenían que haberle dado el gobierno nacional.

¿Y los gobernadores qué dicen? No, nosotros mandamos la plata para allí, la plata no vuelve. Por eso es que se habían puesto de acuerdo todos, porque estaban todos más o menos en la misma situación. Qué fácil las explicaciones que da, ¿no? O sea, tenemos 23 gobernadores que están locos y quieren destruir al gobierno nacional. ¿Cómo harían para destruirlo, si quieren, los 23 gobernadores? Y sencillamente le piden un juicio político y lo sacan del poder. O sea, lo que pasa que el año pasado fueron 18 gobernadores a Tucumán a un acto similar. Y la pregunta es, ¿qué se cumplió de ahí hasta hoy? Y nada, por eso no quería ir nadie a Tucumán. O sea, dijeron, che, ¿qué nos dieron del año pasado? Nada. O sea, lo único que recordamos del año pasado son todas las cosas que hablaron con los gobernadores, los gobernadores dijeron que iban a recibir, no recibieron nada, y lo único que nos acordamos es de la figura de Macri, sentado por allá solito en la tercera fila, muriéndose de frío.

El resto no recibió absolutamente nada. Pero claro, Milei no se hace cargo de nada. O sea, ahora lo que está pasando en el Senado es culpa de los senadores. Por lo tanto, es culpa de los gobernadores que le dan la orden a los senadores de cómo tienen que actuar. Así sería la lectura, ¿no? A todo esto han pasado otras cosas. Apareció un avión, ¿con qué? Con valijas. ¿Se hizo cargo mi ley de las valijas? O sea, el presidente de los argentinos no tiene nada que ver con aduana. Yo que no contestó nunca la pregunta si había venido algún mensaje de arriba diciéndole a este avión déjenlo pasar, o a los tripulantes, o a los que vengan déjenlo pasar, sin revisarle nada. No contestó absolutamente nada. Él tampoco es responsable de aduanas. Tampoco es responsable de lo que pasó con Libra. De última terminó diciendo, bueno, en mi tiempo privado yo te puedo hacer lo que quiero. O sea, realmente no asume, pienso yo, la realidad, como no está asumiendo la realidad de la calle hoy. Porque los conflictos en salud, sobre todo en el Garrahan, siguen a full. Y el hombre es como que no existiera eso. Él tiene la parte de la economía puesta en la mira y ahora la economía parece que no le están dando en la forma que él necesita. Por lo tanto, no tiene ningún problema en echar la culpa a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, a quien se le ponga enfrente. El único inocente, hasta que se demuestre lo contrario, en nuestro país, es el señor Milei, presidente de los argentinos.

¿Cuánto le irá a durar esto? No se sabe. La verdad que no se sabe, porque también hay que hablar de cómo se hacen los arreglos con cada uno de los gobernadores. Porque todos juntos parece que son muy valientes, pero cuando llega el momento de la verdad y cuando llega el momento de que los llaman de a uno, parece que más de uno afloja en esa petición.

¿Qué tenemos esta noche? Director del INTI. Usted sabe lo que es el INTI, ¿no? Seguramente lo ha escuchado hablar. Vamos a estar esta noche con Guillermo Baudino, que es nada más ni nada menos que es un docente universitario del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Vamos a saber esta noche qué es lo que le aporta a cada uno de los ciudadanos en la provincia y en el país, porque es una cosa federal. Esto lo ha cerrado, igual que el INTA, igual que la Dirección Nacional de Vialidad. No tienen problema para cerrar reparticiones. Después vemos qué hacemos, pero mientras tanto están cerradas. ¿Cuál es la situación del INTI en Salta? Lo vamos a saber esta noche. Y vamos a estar con el Ministro de Infraestructura de la provincia, porque yo me imagino que mientras el gobernador de la provincia estaba firmando cosas con vialidad, en el otro despacho de al lado se estaba cerrando vialidad. O sea, eso no lo tienen en cuenta. O sea, el gobierno nacional en eso no le preocupa el plurito de decir, esperá, avísale a los gobernadores que vamos a cerrar vialidad.

No se pueden hacer más planes, ni se pueden hacer proyectos, ni se pueden firmar compromisos. ¿Qué va a pasar ahora con los caminos y las rutas de Salta? Esta noche se lo vamos a preguntar al Ministro de Infraestructura. Me refiero a Sergio Camacho, que tuvo la gentileza de aceptar, porque son temas difíciles de aceptar notas en momentos donde no hay certezas. Entonces, si habla muy mal y cuestiona todo esto, es muy posible que le corten el grifo después al gobernador en Buenos Aires. O sea, no estamos hablando locuras. Esa es parte de una realidad que vivimos todos los días. Ese es el programa que tenemos para esta noche".