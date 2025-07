Editorial Cara a Cara: "¿Qué vamos a hacer con Cristina?"

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, llegó Lula al país. Parece increíble que Lula se pudiera juntar en principio, ¿no?, con la señora Cristina Fernández de Kirchner, sin embargo, se llevó adelante el encuentro, se hizo a partir de la una de la tarde. Mucha gente esperándolos, porque, bueno, en definitiva, comulgan en algo que es bastante común en la política entre ellos. Como llevan adelante tanto en Brasil Lula como los Kirchner en la Argentina. Por lo tanto, la visita fue a Cristina y no fue a Milei.

No sé si ustedes lo vieron, el acto del Mercosur, cuando se desarrolló el cierre, el cambio de presidencia donde le toca ahora a Lula. Hasta ahora el presidente era Milei. Pero hay una cosa que es curiosa, ¿no? Hay una cosa que es curiosa e identifica de alguna forma a las personas. Si usted no lo vio, yo se lo voy a contar y después trate de verlo. Y tal caso, me dice, me manda un WhatsApp y me dice, tenía razón o no, te equivocaste. Mire, había tres personas que enfocaba la cámara en el centro de la acción. Un señor que no sé quién era, la verdad que no escuché nunca quién era, quedaba a esta altura. Un señor de este lado, que era Lula, a esta altura. Y Milei sería yo. Lula me daba acá y el otro señor que estaba ahí me daba acá. Quiere decir que Lula y el señor que estaban ahí eran dos enanos al lado de Milei. Tiene que haber tenido unos 30 o 40 centímetros el sillón donde estaba sentado Milei, lo cual habla de una personalidad realmente extraña. Como hombre de la política. O sea, el hombre sobresale por sobre los demás. O sea, él estaba así, los demás están ahí. Yo me pregunto, ¿habrá necesidad de hacer una cosa así? Bueno, seguramente que sí, para él sí y para la gente que lo sigue también.

Ahora, ¿qué pasó en el encuentro con Lula y Cristina? Bueno, seguramente no lo vamos a saber y vamos a saber algún tuit que salga por allí o algún X que salga por allí diciéndonos de qué hablaron. Lo que sí es cierto es que el problema de la justicia argentina hoy se convirtió en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hacemos con Cristina? Porque Cristina ya tiene seis años, todavía no fue confirmado, pero bueno, la semana que viene ya se confirmará. Los fiscales se oponen a que viva en la casa donde vive, los dos fiscales se oponen. La reglamentación se va a hacer en la Cámara, hay una Cámara de Apelaciones, creo, el pedido que hacen los fiscales y lo que hace la defensa. Lo que se pide es que no lleve la tobillera dentro de la casa, que se vaya a la cárcel. O sea, los fiscales la quieren mandar a la cárcel. Y, por supuesto, que la defensa dice que no, que no es lógico que vaya a la cárcel.

Ahora, ¿alguien pensó lo que podía pasar con Cristina a los 72 años estando en su casa y lo que podía generar a la vuelta de ella? Porque fue, los primeros días, recordemos, fue una cosa realmente espectacular. Ya se había armado un circo, hasta que una noche el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo, bueno, hasta acá llegamos. Aparecieron a las dos de la mañana, sacaron todos los choripaneros que habían armado ahí, los puestos que había, limpiaron, baldearon todo y dejaron una esquina de lo más respetable en el centro de Buenos Aires. Es más, una de las esquinas, que ahora no sé si la gente que vive a la vuelta quiere que Cristina se vaya. Hay dos autos de la policía permanentemente. Ahora, ¿qué pasaría si a Cristina la llevan a la cárcel? ¿Ustedes se imaginan lo que podría llegar a ser eso? Entonces, cada vez que alguien la quiere venir a ver a Cristina, tiene que pedirle permiso a los jueces. Entonces yo decía hoy en la radio, un poco en broma y un poco en serio, de que van a tener que poner un Juez en la mesa de entradas de Comodoro Py, ¿a los fines de qué? Autorizaciones para entrar a ver a Cristina. ¿Por qué? Y porque les va a llevar todo el día de trabajo durante varios días. Ahora, uno dice, pero, ¿Cristina tendría que estar en la casa o no? Y bueno, los que la quieren dicen que sí, los que no la quieren dicen que no. ¿Qué dice la ley? La ley dice que sí, que tiene que estar ahí porque tiene más de 70 años, tiene 72 años, por lo tanto le correspondería estar ahí. Pero lo curioso de esta semana, ¿qué fue? Fueron las declaraciones de la jueza María Servini. Clarito como el agua. Lo dijo todo. Dijo que no va a estar los seis años seguramente, que el único que estuvo en esa situación fue Nelson Mandela, que además a Mandela, si ustedes siguieron la historia, le habían ofrecido en varias oportunidades poder salir, pero le pedían algo a cambio, o que no sea candidato, o que no sea esto, y Mandela decía no, se daba vuelta y se volvía a la celda. Y Mandela cumplió todo su periodo en prisión. Ahora, ¿qué pasó con Mandela después? Y Mandela fue presidente de Sudáfrica, y fue uno de los presidentes más queridos, y sigue siendo recordado en el mundo, por la actitud que tuvo donde estuvo preso, y por lo que hizo por su pueblo, esto no hay ninguna duda.

Ahora, el tema de Cristina, ¿cómo se solucionaría de acuerdo a lo que dice la señora jueza María Servini? Nadie le puede sacar su capacidad, muchos años, además es jueza electoral. Ustedes saben que Cristina no puede no solamente estar afuera, tiene que estar adentro seis años, sino que además tiene la prescripción por vida de no poder ser candidata. Quiere decir que esto tiene que ser una resolución del gobierno, tiene que ser una resolución que lo vean las cámaras, que la propia Corte pase lo que pasó con Lula, por ejemplo, que la corte estudió el caso de nuevo, y ahí se dio cuenta que todas las cosas que hicieron con Lula habían sido injustas, y Lula hoy es presidente de Brasil. Por lo tanto, todo lo que tiene que pasar todavía por Cristina, está por pasar. No es que ya pasó, no, está por pasar. Por lo menos esa es la interpretación que yo le doy. Ahora, jurídicamente, ¿pueden los fiscales presionar a los jueces para que salga de ese domicilio particular y vaya a la cárcel? ¿Usted cree que podrá hacer algo de eso? Yo creo que la ley no lo permite, yo creo que la ley le permite a ella estar afuera, pero lo invitamos al Dr. Guillermo Martinelli para que nos pueda dar alguna explicación jurídica en el día de hoy, más allá de la política, porque acá lo que dice también la jueza es que es una decisión política, y la política con la justicia muchas veces se mezclan, y si es para bien de alguien, a lo mejor lo hagan. No sabemos qué va a pasar con Cristina, lo que sí, los va a volver locos. Los va a volver locos, lo dice la señora Servini, los va a tener molestos todo el día. O sea, hoy es un grano que le salió allá donde uno se sienta, y duele todos los días. Bueno, así va a ser el tiempo que esté detenida, de esto no hay ninguna duda.

Este es el tema que vamos a hablar con el Dr. Guillermo Martinelli en el día de hoy.

El otro tema que surgió ayer, no tenemos YPF parece, parece que no tenemos YPF. Los fondos buitres dicen que tienen el 51% de las acciones YPF, por lo tanto, entró el juicio. La pregunta sería, ¿esa gente las tendrá las acciones?

¿Puede litigar de afuera para adentro? ¿O tendría que venir a litigar a la Argentina por ese porcentaje que dicen que tienen y llevarse la plata o llevarse las acciones? No sé, no sé cómo sería. Lo hemos invitado nada más y nada menos que a un hombre que es analista internacional. Por eso van a jugar varios factores, el Dr. Gustavo Barbarán. Ese es el programa que tenemos preparado para esta noche".