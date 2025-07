Paritarias: ADP no descarta un paro tras las vacaciones, aunque todavía tiene fe en un acuerdo

El secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, advirtió en Aries que no descarta medidas de fuerza si el Gobierno provincial no mejora la oferta salarial actual del 9%. “Hoy por hoy no descarto que pueda haber alguna medida de fuerza”, afirmó, aunque aclaró que busca evitar perjudicar a los estudiantes. “Yo tenía una propuesta de protestar los sábados para no dejar a los chicos sin clases”, recordó.

Durante su intervención, Mazzone criticó a quienes, según él, “enrarecen el clima sin que nada haya pasado” y remarcó que la negociación recién comienza. “La propuesta del 9% es solo el primer número inicial. Ya he visto que varios gremios lo rechazaron. La semana que viene habrá otra reunión y después otra. Así se llega a un acuerdo”, expresó.

El titular de ADP reconoció que la paritaria anterior, cerrada entre enero y febrero, fue un error. “Me arrepiento, eso lo sigo asumiendo”, señaló. A pesar de esa experiencia, insistió en que hay que negociar con claridad y responsabilidad: “No hay que subirse al caballo antes de tiempo”.

Respecto al inicio del ciclo lectivo tras el receso invernal, Mazzone subrayó que cada sindicato evaluará qué hacer en función de lo que resuelvan sus bases. “La protesta se puede hacer en cualquier momento, no tiene que ser justo cuando vuelven las clases. Plantear una incertidumbre innecesaria no es lo correcto”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó la insuficiencia de la propuesta oficial: “Pisando fuerte, pero tampoco que se vengan a burlar con un 9%. Yo lo rechacé y muchos lo rechazaron. Hasta el propio Gobierno reconoce que la plata no alcanza”. Con un tono firme pero moderado, dejó abierta la puerta a nuevas negociaciones, pero sin descartar el conflicto.