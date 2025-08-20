Este miércoles, el Hospital San Bernardo celebra 65 años al cuidado de los salteños

Con un acto conmemorativo y celebraciones internas, la institución reconoce su trayectoria en la asistencia sanitaria de alta complejidad.

Salta20/08/2025

73082-se-retoma-la-atencion-en-consultorios-externos-del-hospital-san-bernardo

Este miércoles 20 de agosto, el hospital de autogestión San Bernardo cumplirá 65 años al servicio de la salud de los salteños.

El acto dará inicio a las 9 de la mañana, en el ingreso principal de ese establecimiento, ubicado en avenida José Tobías 69. Posteriormente, habrá un desayuno para el personal del nosocomio y, a las 10.30, se desarrollará una misa y procesión con la imagen de San Bernardo Abad.

web_edificio_actual(1)Abren inscripción para jueces y fiscales en el Distrito Centro

La actividad contará con la presencia de autoridades provinciales, del equipo gerencial y de salud de la institución, entre otras personas.

Cabe destacar que se trata de la institución sanitaria de mayor complejidad para la asistencia de la patología aguda crítica en Salta.  

Te puede interesar
nafta-2037577

La nafta subió 19% por encima de la inflación

Ivana Chañi
Salta20/08/2025

Martín Van Dam, de la consultora Ciudadana Comunicación, analizó los recientes aumentos en el precio del combustible y su relación con la inflación, y señaló que, en realidad, el costo de la nafta subió por encima de los precios en general.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail