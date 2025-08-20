Abren inscripción para jueces y fiscales en el Distrito Centro

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Salta anunció la apertura de varios concursos públicos para seleccionar postulantes a distintos cargos judiciales y fiscales en el Distrito Judicial del Centro, en respuesta a solicitudes del gobernador provincial.

Entre los cargos convocados se encuentran el de Juez del Tribunal de Juicio Sala II, Vocal Nº 1, cuya inscripción estará abierta del 9 al 22 de diciembre de 2025, con instancia escrita el 2 de marzo y oral el 11 de marzo de 2026, finalizando con la resolución y elevación de la terna el 18 de marzo de 2026.

Asimismo, se convocan tres concursos para cubrir cargos de Fiscal Penal del Distrito Judicial del Centro. El primero tendrá inscripción del 22 de septiembre al 3 de octubre de 2025, con instancia escrita el 26 de noviembre y oral el 10 de diciembre, y resolución final el 19 de diciembre. El segundo se desarrollará con la misma inscripción, instancia escrita el 27 de noviembre y oral el 11 de diciembre, finalizando el 19 de diciembre. El tercero también abre inscripción del 22 de septiembre al 3 de octubre, con instancia escrita el 28 de noviembre, oral el 12 de diciembre, y resolución final el 19 de diciembre de 2025.

Además, se convoca al cargo de Defensor Oficial Civil Nº 5, cuya inscripción será del 9 al 22 de diciembre de 2025, con instancia escrita el 6 de marzo y oral el 18 de marzo de 2026, y resolución final prevista para el 25 de marzo de 2026.

Los interesados deberán cumplir con todos los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, y podrán realizar la inscripción a través del Portal Digital del Consejo de la Magistratura (www.cmagistraturasalta.gov.ar) o de manera presencial en las secretarías administrativas del distrito, previo turno asignado, en el horario de 8:00 a 13:00 horas.