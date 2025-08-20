Abren inscripción para jueces y fiscales en el Distrito Centro

Mangione pedirá la emergencia sanitaria por falta de profesionales en Salta
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
Los interesados deberán cumplir requisitos constitucionales y legales, con evaluaciones de antecedentes y entrevistas que finalizarán con la elevación de terna.
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Salta anunció la apertura de varios concursos públicos para seleccionar postulantes a distintos cargos judiciales y fiscales en el Distrito Judicial del Centro, en respuesta a solicitudes del gobernador provincial.
Entre los cargos convocados se encuentran el de Juez del Tribunal de Juicio Sala II, Vocal Nº 1, cuya inscripción estará abierta del 9 al 22 de diciembre de 2025, con instancia escrita el 2 de marzo y oral el 11 de marzo de 2026, finalizando con la resolución y elevación de la terna el 18 de marzo de 2026.
Asimismo, se convocan tres concursos para cubrir cargos de Fiscal Penal del Distrito Judicial del Centro. El primero tendrá inscripción del 22 de septiembre al 3 de octubre de 2025, con instancia escrita el 26 de noviembre y oral el 10 de diciembre, y resolución final el 19 de diciembre. El segundo se desarrollará con la misma inscripción, instancia escrita el 27 de noviembre y oral el 11 de diciembre, finalizando el 19 de diciembre. El tercero también abre inscripción del 22 de septiembre al 3 de octubre, con instancia escrita el 28 de noviembre, oral el 12 de diciembre, y resolución final el 19 de diciembre de 2025.
Además, se convoca al cargo de Defensor Oficial Civil Nº 5, cuya inscripción será del 9 al 22 de diciembre de 2025, con instancia escrita el 6 de marzo y oral el 18 de marzo de 2026, y resolución final prevista para el 25 de marzo de 2026.
Los interesados deberán cumplir con todos los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, y podrán realizar la inscripción a través del Portal Digital del Consejo de la Magistratura (www.cmagistraturasalta.gov.ar) o de manera presencial en las secretarías administrativas del distrito, previo turno asignado, en el horario de 8:00 a 13:00 horas.
El subsecretario de Bienestar Animal alertó sobre los riesgos sanitarios de la situación pero sobre todo por la gran cantidad de animales callejeros, por lo que se continúa concientización sobre la adopción.
Este miércoles será el penúltimo encuentro de esta propuesta informativa de la Secretaría de Prensa y Comunicación. Se transmitirá en vivo, desde las 19, por la cuenta de Facebook y el canal de Youtube del Gobierno de Salta.
Fue un trabajo conjunto de Bomberos de la Policía, la Brigada Forestal de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios y áreas municipales.
El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que el viernes se registrarán fuertes vientos del oeste y el fin de semana llegará un marcado descenso térmico con mínimas cercanas a cero grado.
Martín Van Dam, de la consultora Ciudadana Comunicación, analizó los recientes aumentos en el precio del combustible y su relación con la inflación, y señaló que, en realidad, el costo de la nafta subió por encima de los precios en general.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.