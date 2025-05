“Es una ruleta rusa salir a la ruta”, Leavy hará una cuestión de privilegio contra Milei

El estado de las rutas nacionales motivó una dura denuncia por parte del senador nacional por Salta de Unión por la Patria, Sergio Leavy, quien anticipó que este miércoles en sesión ordinaria hará una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y Vialidad Nacional. En diálogo con Aries, Leavy informó que ya envió 15 cartas documento intimándolo y responsabilizándolo civil y penalmente por los siniestros, las muertes y las pérdidas materiales que ocurren a diario en las rutas en Salta.

“Salió una resolución que anula todos los contratos CREMA, que son de reparación y mantenimiento. No hay más bacheo, no hay limpieza de banquina, no hay recursos para Vialidad. ¿A dónde va esa plata?”, manifestó el legislador.

Según explicó, los fondos que se recaudan a través del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse a Vialidad Nacional y a las provinciales, estarían siendo usados por el Gobierno para la bicicleta financiera.

“Vamos a hacer penalmente responsables al presidente, al jefe de Gabinete y al administrador de Vialidad Nacional”, advirtió.

También cuestionó el estado de rutas claves para el norte argentino tales como la Ruta Nacional 50 en Hipólito Yrigoyen. “Inauguraron un puente, pero la ruta está destruida”, advirtió.

Sobre la Ruta 9/34 (Metán - Rosario de la Frontera), el legislador recordó el mote de ruta de la muerte”. “Hay tramos con peaje que no reciben ninguna reparación”, cuestionó.

Respecto a la Ruta Nacional 51 (Corredor Bioceánico). “La cinta asfáltica fue comida. Se ve que hubo algo de ayuda de Nación, pero sin recursos suficientes”, expresó.

En algunos casos, aseguró que los intendentes están haciendo bacheos a pulmón, con carretilla y sin maquinaria adecuada, gracias a fondos provinciales o aportes parciales de Vialidad.

“Una obra de mantenimiento cuesta 1 peso; hacerla de nuevo, 5,5. ¿Qué clase de ahorro es ese?”.

Por último, Sergio Leavy, denunció la subejecución del presupuesto vial. “En 2023 se destinaron $600.000 millones para rutas y solo se ejecutó el 42%. Este año, en enero y febrero, ya se recaudó lo mismo. Pero no se ven obras. Salir a la ruta es una ruleta rusa”, sentenció.