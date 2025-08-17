“Cuidar la niñez es cuidar lo que importa”, el mensaje de Sáenz a los chicos salteños en su día

En el marco del Día del Niño, el gobernador Gustavo Sáenz utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje de felicitación y, al mismo tiempo, destacar las políticas públicas dirigidas a los más chicos. Con la frase “Cuidar la niñez es cuidar lo que importa”, el mandatario resumió la prioridad de su gobierno. Entre las acciones, mencionó la atención a más de 3 mil niños a través de los Centros de Primera Infancia y el lanzamiento del nuevo Programa Familias Solidarias.

El gobernador también hizo énfasis en otros ejes de la política de infancia. Resaltó la línea telefónica 102, que brinda escucha y acompañamiento en toda la provincia, y los nuevos “espacios Lúdicas” que buscan promover el desarrollo y la imaginación. Las iniciativas, según Sáenz, apuntan a garantizar el desarrollo de la niñez en Salta.