“Cuidar la niñez es cuidar lo que importa”, el mensaje de Sáenz a los chicos salteños en su día

Sáenz homenajeó a San Martín: “Su valentía nos hizo libres”
Con motivo de un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, el gobernador Gustavo Sáenz rindió homenaje a la figura del prócer a través de sus redes sociales.
Salta17/08/2025Ivana Chañi
En el marco del Día del Niño, el gobernador Gustavo Sáenz utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje de felicitación y, al mismo tiempo, destacar las políticas públicas dirigidas a los más chicos. Con la frase “Cuidar la niñez es cuidar lo que importa”, el mandatario resumió la prioridad de su gobierno. Entre las acciones, mencionó la atención a más de 3 mil niños a través de los Centros de Primera Infancia y el lanzamiento del nuevo Programa Familias Solidarias.
El gobernador también hizo énfasis en otros ejes de la política de infancia. Resaltó la línea telefónica 102, que brinda escucha y acompañamiento en toda la provincia, y los nuevos “espacios Lúdicas” que buscan promover el desarrollo y la imaginación. Las iniciativas, según Sáenz, apuntan a garantizar el desarrollo de la niñez en Salta.
Este 17 de agosto, los niños de hasta 12 años podrán recorrer la ciudad sin pagar boleto, siempre acompañados por un adulto responsable.
Ángel Causarano, director de Complejo Teleférico Salta brindó detalles de los festejos que prepara el establecimiento para niños y niñas de la provincia. Shows de dinosaurios, pintacaritas, regalos y sorteos, entre las actividades para hoy domingo.
Organizado por la Asociación Independencia, se realizará a las 10:30 en la Av. Samson, entre Dorrego y Pedriel. Participarán instituciones educativas, fortines, cuerpos de bomberos, clubes de autos clásicos, academias de folclore, etc.
La medida busca fortalecer el vínculo entre los internos y sus familias, en una fecha significativa para la niñez, como parte del acompañamiento integral que promueve el Servicio Penitenciario.
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.
Alberto Salvatierra, una persona con discapacidad que sufrió la suspensión de su pensión, logró que la Agencia Nacional de Discapacidad restableciera el pago tras una denuncia pública.
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.