Batalla campal en zona sudeste

El Parque de la Familia, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, fue escenario de un nuevo hecho de violencia. Este domingo por la noche, un enfrentamiento entre jóvenes generó preocupación e indignación entre los vecinos por los reiterados hechos de este tipo.

Las imágenes difundidas muestran a varios de ellos agrediéndose en la calle, con objetos contundentes.

La comunidad exige a las autoridades medidas, como mayor presencia policial para brindar tranquilidad a las familias.