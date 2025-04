Editorial Cara a Cara: "A 31 días de las elecciones"

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, a ver, ¿con qué podemos abrir hoy? ¿Con el orden nacional, el orden internacional o el orden local? Teóricamente nos correspondería hablar sobre el orden local. Estamos a 31 días de la próxima elección. ¿Usted sabe algo de la próxima elección, señora, señor? ¿Usted conoce algo que nos pueda informar a nosotros los periodistas, por lo menos en el caso mío, de cuáles son los candidatos de todas las listas que se presentan y qué es lo que se cambia? Porque yo lo único que sé es que se cambian 10 Diputados en la Capital, el Ejecutivo Provincial tiene la intención de poner entre seis o siete, y el Consejo Deliberante, que bueno, va a haber cambios también, porque los que están venían todos con dos años, ahora se cambia ya a cuatro, y de ahí en adelante son siete los concejales que tiene el Ejecutivo Municipal la intención de meter ahí adentro, porque son diez los que van a cambiar.

O sea, nada cambiaría, sería una elección que no habría demasiados cambios, eso en principio. El Senado de la provincia, ustedes saben que cambia en la capital, por lo menos cambia el senador. Bueno, está la pelea del senador. Una sola vez una creó una sorpresa en Salta Capital, dos veces, miren la historia, del 83 a hoy, dos veces hubo sorpresas con eso. Una fue allá por el año, mire de qué época le voy a hablar. Del año 85, donde se cambiaba el senador por la capital, y el senador propuesto por Roberto Romero, que era el gobernador, lo puso Emilio Marcelo Cantarero, que era su ministro de Economía. Teóricamente no podía perder. Y vaya, apareció la Unión Cívica Radical con el doctor Alberto Espeche, y le gana la elección al caballo del comisario. Ese fue el primer cambio que se vio que la política podía dar siempre la posibilidad de que alguien que no esté promocionado como que es el ganador, pueda llegar a ganar. Y el doctor Alberto Espeche ganó la senaduría. Claro, no pudo hacer mucho dentro de la senaduría. ¿Por qué? Y porque el resto de los senadores eran prácticamente todos justicialistas, todos peronistas. O sea, hay veces que es tanto el número que no se pueden cambiar las cosas, pero por lo menos se escuchan voces distintas.

¿Qué va a pasar en esta elección? Bueno, no sé qué va a pasar. O sea, yo no soy mago para saber qué es lo que va a pasar dentro de nada más que 31 días. 31 días faltan para que tengamos que ir a votar. Y en la Cámara de Diputados, bueno, estamos más o menos en la misma situación. Siempre la mayoría va a seguir siendo el oficialismo y en el municipal también. Por lo tanto, no hay muchas expectativas de cambio. Más allá de los nombres que pueden llegar a cambiar, porque seguramente van a cambiar. Los mismos en algunos casos no pueden ir, irán otros. Pero siempre la manija es del Ejecutivo, tanto provincial como municipal. El Senado puede entrar un senador de un candidato hoy, senador sería a partir de la próxima votación y podría llegar a ser, pero no sé qué puede llegar a cambiar.

Lo vamos a consultar. Esta noche hemos invitado a un candidato, a un candidato ya hemos invitado a varios, esta noche lo tenemos por el frente "Juntos". El candidato es nada más ni nada menos que Matías Posadas. Bueno, vamos a ver cuál es la lucha que pretende dar Matías Posadas dentro del Senado, refiriéndonos a lo nuestro. Y el Partido de la Libertad Avanza, que es un partido que, en definitiva, en nuestra provincia había generado algunas expectativas con algunos nombres. Esos nombres hoy están desaparecidos, porque parece que están guardados para la próxima. ¿Por qué? Porque son ya cargo a diputados nacionales o senadores nacionales. En el caso de Olmedo, Zapata y Orozco. Ahora, después, como partido en sí, en ebullición, la verdad que no se lo ve mucho. Esta noche lo hemos invitado al presidente del partido, a Virgili, Eduardo Virgili, a que nos cuente cómo lo ve él. Pero yo creo que estamos viviendo, me da la sensación, los peores momentos de mi ley. O sea, no estamos en la ebullición que podía haber hace seis meses atrás, de que se llevaba todo por delante, La Libertad Avanza, y hoy es como que están un poco apichonados. ¿En base a qué? Y a todo lo que está pasando con el propio presidente. O sea, el presidente se está dedicando prácticamente y exclusivamente al Fondo Monetario Internacional, no a la gente. O sea, la gente es como que queda en una parte secundaria. Hoy, ustedes lo conocen, un paro en la CGT. Algunos dicen, la CGT nunca hacía paro cuando estaba aquel o estaba el otro. ¿Y cómo va a ser el empleado o el obrero o el que no tiene trabajo para poder defenderse ante una situación que se ha encontrado? Y de ir a una marcha, ¿qué más puede hacer? Porque los sindicatos no lo respaldan, los sindicatos prácticamente han perdido el poder. Entonces, hoy el poder lo tiene quien lo maneja. En este caso, es nada más ni nada menos que el presidente y la señora del presidente. En este caso, la señora hermana, digo, ¿no? O sea, Karina Milei. Ella es la jefa del presidente, por lo tanto, es la que maneja. Tal es así, que manejó también la discordia que tienen en Capital Federal, saliéndole a pelear al PRO, sus socios, nada más ni nada menos que algo que el PRO entiende, el PRO entiende, de que ellos son dueños de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Y por la cantidad de años que le han gobernado. Entonces, en este momento, dada la separación que hizo la Libertad Avanza con el PRO en esta próxima elección, según el propio Macri, lo que está haciendo la Libertad Avanza es querer agarrar poder y parece que es el momento menos adecuado y podría llegar a ganar un peronista. O sea, que sería prácticamente una cosa totalmente novedosa. Pero eso estamos hablando de la elección que viene, o sea, faltan todavía varios meses, la elección todavía no se va a llevar a cabo.

Si hay elecciones el domingo, ¿dónde? En Santa Fe. Puede ser un buen termómetro de ver cómo anda la Libertad Avanza, que en definitiva es el partido al que hay que ganarle hoy, o sea, por parte de la oposición, en todos lados, todos le quieren ganar a la Libertad Avanza. Vamos a ver qué pasa el domingo en Santa Fe, va a ser una primera muestra y nosotros vamos a tener otra en Salta dentro de 31 días. Por lo tanto, es lo que tenemos para ofrecerle en la noche de hoy.

El presidente de la Libertad Avanza en Salta, la verdad que no sé si avanza, él nos va a poder explicar seguramente si es que está avanzando, cómo y por qué. Y después a Matías Posadas, un hombre que viene de Cambiemos, un hombre que, bueno, hace años que está en la política y un hombre que tiene ganas de ser senador por la capital. Lo vamos a escuchar con toda atención, juntamente con ustedes. Es lo que tenemos para esta noche".