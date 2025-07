Salta: Convocan a protesta frente a PAMI por cierre de Hospital Militar

En Aries, Diego Riservato, coordinador general de la sala de internados y la guardia del Hospital Militar denunció que, a partir del 1 de agosto, casi 100 trabajadores quedarán desempleados por la “decisión unilateral” del PAMI de dejar de brindar atención en el nosocomio.

En ese marco, los trabajadores convocaron a una manifestación el próximo lunes 14 de julio, frente a la sede de PAMI, con el objetivo de visibilizar el conflicto y exigir respuestas.

“Pedimos el apoyo de la comunidad. No se puede permitir que se deje sin sustento a 100 familias y sin atención médica a 17.000 jubilados”, indicaron.

Los trabajadores reiteraron su preocupación ante la falta de diálogo institucional con la empresa Tisec S.R.L., prestadora de servicios para el Hospital, y reiteraron la denuncia por la “irregularidad” del proceso. “Durante la pandemia de COVID-19 nos quitaron 5.000 pacientes, no nos avisaron a nosotros, no le avisaron a los pacientes, y va a pasar lo mismo ahora, los pacientes van a venir para que los atiendan y no van a tener la asistencia que tienen siempre ¿qué va a pasar con las emergencias de estos pacientes?”, advirtieron.

Finalmente, convocaron a familiares, pacientes e interesados en acompañar la manifestación a partir de las 10 horas. “Queremos pedirles que nos apoyen, queremos que esto por lo menos se visualice”, cerraron.