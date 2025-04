Royón sobre Milei: "No se puede crecer sin una macroeconomía estable"

En el programa Cara a Cara, la exfuncionaria de la Mesa del Litio y candidata a diputada provincial por el Frente Vamos Salta, Flavia Royón, realizó un análisis sobre la gestión del presidente Javier Milei. Si bien reconoció avances en materia macroeconómica, advirtió que la falta de infraestructura representa un freno para el desarrollo del país. "Las rutas son intransitables, ya hay muertos todos los días, y están hablando de Vaca Muerta, que hoy es el motor de la Argentina", expresó con preocupación.

Royón cuestionó la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública. "Es una gran deficiencia, una incógnita, porque el Estado dijo: 'Basta de obras públicas'”, lamentó. En tal sentido, recalcó que el gobernador Gustavo Sáenz está trabajando para que la provincia tome a cargo la ruta nacional 51, estratégica para el desarrollo de la minería y el desarrollo de toda la región.

La candidata subrayó la importancia de una planificación estratégica en infraestructura. "El Estado tiene un rol clave, no se puede correr de la planificación. Los impuestos que se pagan deben volver en forma de inversión en rutas, ferrocarriles, líneas eléctricas, gasoductos y salud", indicó.

Finalmente, Royón insistió en que la estabilidad macroeconómica es fundamental, pero insuficiente si no se acompaña con desarrollo. "Si no logramos una macroeconomía estable, no vamos a tener un crecimiento sustentable ni como provincia ni como país. La inflación sigue alta y debemos demostrar que la estabilidad es sostenible a largo plazo", completó.