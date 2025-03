Vidal apuntó a Karina Milei: "Debió priorizar a los porteños"

La jefa de campaña del PRO, María Eugenia Vidal, le envió un mensaje a La Libertad Avanza, en especial a su titular, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al plantear que “debería haber priorizado a los porteños”, de cara a las elecciones legislativas del 18 de mayo, como su espacio priorizó "a los argentinos en el Congreso".

“Creo que LLA y en particular Karina Milei, que es la presidenta y armadora, debería haber priorizado a los porteños como nosotros priorizamos a los argentinos en el Congreso”, sostuvo Vidal en declaraciones a Radio Rivadavia, en referencia al apoyo del partido que lidera el expresidente Mauricio Macri al oficialismo en las Cámaras de Diputados y Senadores.

En la misma línea, aseguró que los porteños “saben que donde gobierna el kirchnerismo pasa lo que pasa del otro lado de la General Paz”, y aseveró los distritos “están más inseguro, no tiene obras, la escuela pública no ofrece lo que prometen, por eso no quieren que el kirchnerismo gane la Ciudad porque saben que no es lo mejor y vio todo lo que hizo el PRO”.

Tras la denuncia de la Casa Rosada, donde apuntan contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al acusarlo de “gobernar en la Ciudad como el kirchnerismo”, Vidal respondió: “Me parece increíble una frase como esa. No sé a qué se refiere. Me gustaría que discutamos sobre cosas concretas y que impactan en la viuda de la gente”.

“La Ciudad cumple el cuarto año con déficit cero y con superávit fiscal, ya devolvió impuestos bajando un 10% de gastos de burocracia el año pasado. Desde hace muchos años tiene una inversión en obras que mejora de manera concreta la vida de la gente”, destacó, y añadió: “Me preocupa que no haya inversión en rutas en todo el país. La ausencia de obras se puede cobrar en vidas”.

Asimismo, se preguntó: “¿Qué es hacer kirchnerismo en la Ciudad? No vamos a cambiar nuestro foco, somos el cambio en la Ciudad, y votar al PRO es la mejor manera de proteger a la Ciudad”.

“El PRO ha sido garantía de gobernabilidad. No tengo ninguna duda que la inflación, la estabilidad y la paz que recuperamos no hubiera sido posible sin el PRO”, insistió la exgobernadora, y completó en referencia al cruce entre las legisladoras libertarias Lilia Lemoine, Rocío Bonacci y Marcela Pagano: “Quiero diputados en la legislatura de la Ciudad como Lospennato, no quiero diputadas que se tiran agua entre sí”.

Por su parte, argumentó que no quiso ser candidata dado que escuchó el mensaje de las urnas del 2023, y buscó darle lugar a las nuevas generaciones. “No podemos ser siempre los mismos. Parte de mi tarea es dejar crecer a otros”, sentenció.

Consultada por el periodista Ignacio Ortelli para el programa Si Pasa, Pasa, sobre la lista que encabeza ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, planteó: “Es una lástima desde lo personal porque es mi amigo. Tendrá que a lo largo de la campaña decir qué es lo que hará desde la legislatura para mejorar todo lo que critica, de un equipo del PRO del que formó parte hace poco más de un año”.

Por último, pidió entender que en los comicios del 18 de mayo se votarán legisladores, por lo que postuló que en campaña, habrá promesas que un legislador “no puede hacer”, y defendió las instituciones, en un claro contrapunto con el gobierno de Javier Milei.

“Las instituciones importan en el desarrollo económico de los países. Es un hecho en el mundo. Macri lo dijo siempre. Es una convicción del PRO desde siempre”, aseveró, y concluyó: “Las instituciones no son edificios, son garantías de libertad”.

Con información de Noticias Argentinas