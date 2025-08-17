Santiago del Estero: Gerardo Zamora buscará una banca en el Senado

El Frente Cívico por Santiago oficializó este domingo, sobre el cierre del plazo para la presentación de listas, sus candidatos para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. El actual gobernador y máximo referente del espacio, Gerardo Zamora, encabezará la boleta para buscar una de las tres bancas en el Senado de la Nación que renueva la provincia.

La lista para la Cámara Alta se completa con Elia Esther del Carmen Moreno como segunda candidata titular, mientras que Cristian Oliva y Graciela Marion figuran como suplentes en la nómina presentada ante la Justicia Federal.

Además, el 26 de octubre Santiago del Estero votará para los cargos de gobernador y vicegobernador, 40 diputados provinciales y autoridades en 140 municipios y comisiones municipales. La fórmula oficialista está compuesta por Elías Suárez y Carlos Silva Neder.

