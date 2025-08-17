Milei y Lemoine, en un almuerzo con granaderos por el 17 de agosto

Kicillof llamó a "reivindicar el patriotismo" de San Martín "con hechos concretos"Política17/08/2025
El gobernador bonaerense recordó al Padre de la Patria "por su gesta, pero sobre todo por sus ideas".
El mandatario nacional estuvo vestido con la indumentaria del Ejército y se mostró junto a Lilia Lemoine y Macarena Jimena Rodríguez, señalada como la "CM de Adorni".Política17/08/2025
El presidente Javier Milei estuvo en Casa Rosada para saludar y almorzar con los granaderos, en conmemoración del 17 de agosto, paso a la inmortalidad del general José de San Martín.
El mandatario nacional estuvo vestido con la indumentaria del Ejército y se mostró junto a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y Macarena Jimena Rodríguez, señalada como la "CM de Adorni", pero que el vocero aclaró que era fotógrafa del jefe de Estado.
Lemoine publicó una imagen junto a Milei vestido con ropa camuflada y expresó: "Hoy con Macarena Jimena conocimos al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas".
"Vino a almorzar con sus granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín", indicó la legisladora nacional.
Por el 17 de agosto Milei no realizó ningún acto oficial, aunque se espera que tras el almuerzo el ministro de Defensa, Luis Petri, encabece un recordatorio en la Plaza San Martín.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, Petri, recientemente nombrado candidato en Mendoza, participó del almuerzo en Casa Rosada con los granaderos.
Con información de Noticias Argentinas
