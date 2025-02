Paritarias en Salta: “No descarto ninguna medida de fuerza”, avisó ADP

El Gobierno provincial y la Asociación Docente Provincial (ADP) vuelven a sentarse a la mesa de negociación este martes, tras el rechazo de la última oferta salarial del 7,2%. “Hoy vamos a escuchar nuevamente una propuesta del Gobierno. La semana pasada la rechacé de plano”, expresó el secretario general del gremio, Fernando Mazzone, en diálogo con Aries.

El dirigente evitó precisar un porcentaje de aumento solicitado, pero vinculó el reclamo con el impacto de la inflación y la suba de tarifas. “Si los servicios suben de acuerdo a la inflación, ¿cuál es el motivo para que los salarios no suban igual o un poco más?”, cuestionó. También señaló que en otros sectores, como el comercio, los acuerdos salariales han quedado por debajo del índice inflacionario.

Mazzone reconoció que la crisis económica nacional también golpea a las provincias y mencionó su participación en la reunión de secretarios generales de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), donde se decidió un paro nacional para el 24 de febrero. “La cuestión nacional también golpea en todas las provincias”, afirmó.

Ante la posibilidad de que el Gobierno no mejore la oferta, el sindicalista dejó abierta la puerta a medidas de fuerza. “Si no se llega a un acuerdo, pensaremos y veremos a nivel provincial. No descarto ninguna medida”, advirtió.