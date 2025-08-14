Con fondos propios, Salta vuelve a implementar la Educación Profesional Secundaria

Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
La iniciativa estará disponible en instituciones de Educación Técnico Profesional, en Secundarias comunes y en establecimientos de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos.Educación14/08/2025
Salta implementará nuevamente la Educación Profesional Secundaria (EPS) con fondos propios y se ultiman detalles para su puesta en marcha el próximo martes 19, desde las 14, en la escuela agrícola 3.122 de Capital.
El objetivo de la EPS es la permanencia y el egreso de los estudiantes y su inserción en el mundo del trabajo, ya que además del título secundario obtienen una certificación en oficios.
La EPS está destinada a jóvenes de 15 a 18 años que quieran comenzar la secundaria, retomarla o que hayan cursado dos o más veces un mismo año. Brinda formación para el trabajo a la vez que posibilita la continuidad de estudios superiores.
Ofrece una cursada flexible y personalizada; reconocimiento de trayectos formativos anteriores, saberes y experiencias laborales previas; acompañamiento personalizado en la cursada; y espacios para tareas y/o tutorías.
Cabe recordar que el año pasado egresaron más de 300 jóvenes de distintas localidades salteñas que se encontraban estudiando bajo esta modalidad.
