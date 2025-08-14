Con fondos propios, Salta vuelve a implementar la Educación Profesional Secundaria

Salta implementará nuevamente la Educación Profesional Secundaria (EPS) con fondos propios y se ultiman detalles para su puesta en marcha el próximo martes 19, desde las 14, en la escuela agrícola 3.122 de Capital.

El objetivo de la EPS es la permanencia y el egreso de los estudiantes y su inserción en el mundo del trabajo, ya que además del título secundario obtienen una certificación en oficios.

La EPS está destinada a jóvenes de 15 a 18 años que quieran comenzar la secundaria, retomarla o que hayan cursado dos o más veces un mismo año. Brinda formación para el trabajo a la vez que posibilita la continuidad de estudios superiores.

Ofrece una cursada flexible y personalizada; reconocimiento de trayectos formativos anteriores, saberes y experiencias laborales previas; acompañamiento personalizado en la cursada; y espacios para tareas y/o tutorías.

La iniciativa estará disponible en instituciones de Educación Técnico Profesional, en Secundarias comunes y en establecimientos de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos.

Cabe recordar que el año pasado egresaron más de 300 jóvenes de distintas localidades salteñas que se encontraban estudiando bajo esta modalidad.