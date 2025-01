Elecciones 2025: para Castillo se viene un Sáenz "más amplio políticamente"

En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara, Alberto Castillo, referente del PRO y presidente de REMSa, brindó su perspectiva sobre las elecciones de medio término y los desafíos que enfrenta su espacio político. "Creo que la gente se va a animar al cambio, y esto es lo que se viene", afirmó Castillo, destacando que la gente está demandando una renovación profunda en la política.

El dirigente subrayó la importancia de construir un espacio liberal enfocado en el sector productivo y no en las "cúpulas de poder". "Ahora vamos a ver un gobernador mucho más amplio políticamente, trabajando con el sector productivo y no con la casta, como se dice. La gente ya no quiere a políticos que ven el poder como algo hereditario", señaló, en referencia a dinámicas internas en la política provincial que podrían acercar al Gobernador con el espacio de La Libertad Avanza.

Sobre las posibles alianzas estratégicas del PRO, Castillo expresó: "Si Milei quiere gobernar, necesita al PRO, tanto a nivel nacional como en las provincias. No puede cortar rajatabla porque este año será clave, y necesitará legisladores para llevar adelante una agenda muy picante". Además, consideró que Mauricio Macri podría buscar acuerdos con figuras como el gobernador Gustavo Sáenz si las alianzas con Milei no prosperan.

Finalmente, el presidente de REMSa remarcó la importancia de que los dirigentes con larga trayectoria den un paso al costado. "Hay legisladores e intendentes con varios mandatos que deben entender que llegó el momento de transformarse. Si no se van por las buenas, la gente los va a sacar. Es tiempo de abrir el camino para nuevas figuras" sentenció, reforzando la idea del recambio en la política tradicional.